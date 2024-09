Technische staf van Koeman eindelijk compleet: 'Ik ken hem als een goede trainer'

Wim Jonk voegt zich per direct bij de technische staf van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. De voormalige trainer van FC Volendam is door de KNVB aangesteld als assistent van de bondscoach en is daarmee de vervanger van Sipke Hulshoff, die met Arne Slot mee verhuisde naar Liverpool. Jonk begint volgende week aan zijn klus bij Oranje en heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot en met het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Jonk kijkt er met veel plezier naar uit om aan de slag te gaan bij de nationale ploeg. “Het is voor mij een mooie nieuwe uitdaging te gaan werken met de beste spelers van het land. Als ex-international weet ik nog goed hoe bijzonder het is het shirt van het Nederlands elftal aan te trekken en dat maakt deze stap speciaal. Vanaf het moment dat ik werd gevraagd ben ik steeds enthousiaster geworden. Ik wil graag helpen met het groeiproces bij Oranje verder vorm de te geven de komende periode. Met deze staf en de potentie van de spelersgroep geloof ik in een succesvolle samenwerking”, zo klinkt het in het persbericht.

Koeman is eveneens erg verheugd met de komst van Jonk. “Met zijn ervaring is hij een uitstekende toevoeging aan onze technische staf. Ik ken hem als een goede trainer met een frisse, eigen kijk op voetbal. Met de komst van Wim is onze technische staf compleet voor de komende twee jaar, waarin we goed willen presteren in de Nations League en daarna richting het WK gaan werken”, zo vertelt de bondscoach. Het Nederlands elftal is in ieder geval goed begonnen aan de nieuwe campagne in de Nations League. Na een 5-2 overwinning op Bosnië en Herzegovina hield het Duitsland op een 2-2 gelijkspel. In oktober staan de uitwedstrijden tegen Hongarije en Duitsland op het programma.

