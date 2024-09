Wordt dit de opvolger van Koeman bij Oranje? 'Hij heeft bewezen een team te kunnen boetseren dat meedoet om de prijzen'

Wie moet Ronald Koeman opvolgen, als zijn contract als bondscoach van het Nederlands elftal na het WK van 2026 afloopt? Algemeen Dagblad-journalist Johan Inan vindt de naam van Giovanni van Bronckhorst 'helemaal geen gekke suggestie', zo zegt hij in de AD Voetbal Podcast van woensdag.

Van Bronckhorst (49) is sinds afgelopen zomer trainer van het Turkse Beşiktaş, waarmee hij het donderdag in de eerste speelronde van de Europa League opneemt tegen Ajax. De 106-voudig Oranje-international was daarvoor als trainer actief in Nederland (Feyenoord), China (Guangzhou R&F), en Schotland (Rangers FC). Zijn Turkse avontuur is in ieder geval zeer voortvarend begonnen: de eerste officiële wedstrijd onder Van Bronckhorst leverde direct een klinkende zege op landskampioen en rivaal Galatasaray op, waarmee ook direct de eerste prijs (de Turkse Supercup) onder de Nederlander een feit was. Daarna werd in de voorrondes van de Europa League afgerekend met het Zwitserse FC Lugano en leverden de eerste zes speelronden in de Turkse Süper Lig vijf zeges en één gelijkspel op.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax - Besiktas op tv: hoe laat en op welke manier te kijken?

Host Etienne Verhoeff vraagt zich in de podcast van het AD dan ook hardop af of Van Bronckhorst, in plaats van de vaak genoemde PSV-trainer Peter Bosz, een goede kandidaat zou zijn om na het WK van 2026 het stokje van Koeman bij Oranje over te nemen. "Vind ik helemaal geen gekke suggestie", reageert Inan. "Ik vergeleek Van Bronckhorst altijd een beetje met Phillip Cocu en Frank de Boer, dat is een beetje dezelfde generatie. Ze zijn tegelijk trainer geworden en bij hun oude liefde begonnen en daarmee landskampioen geworden", legt de journalist uit. "Maar goed, het verhaal van Cocu en De Boer is bekend. Die hebben het daarna in verschillende competities geprobeerd, maar dat is faliekant mislukt."

LEES OOK: ‘Van Bronckhorst wil toeslaan in Eindhoven en PSV’er in januari naar Besiktas halen’

Van Bronckhorst heeft echter wél successen geboekt buiten de landsgrenzen, stipt Inan daarna aan. "Daarvan kunnen we toch wel stellen dat hij zich heel aardig staande heeft gehouden. Met een plek in de Europa League-finale met Rangers, waarmee hij ook de beker heeft gewonnen. En nu met Besiktas met een prijs begonnen." Overigens is het nog maar de vraag of Van Bronckhorst bij de Turkse topclub zijn driejarige contract gaat uitdienen, denkt de journalist. "De houdbaarheidsdatum van een trainer is doorgaans wat korter in Turkije, dat heeft Cocu (bij Fenerbahçe, red.) ook ervaren."

Verhoeff ziet één nadeel aan Van Bronckhorst als bondscoach

"Maar wat Van Bronckhorst wél bewijst, is dat hij een team kan boetseren dat daadwerkelijk om de prijzen gaat meedoen. En laat dat nou nét de bedoeling zijn van een eindtoernooi", legt Inan vervolgens uit waarom hij de oud-Feyenoorder een goede kandidaat-bondscoach vindt. Verhoeff komt daarop met een 'nadeel' van Van Bronckhorst, die niet bepaald bekendstaat om zijn gepeperde uitspraken in de media. "De persconferenties worden wel wat voorspelbaarder, natuurlijk", verwacht de host. "Het is heel obligaat", moet Inan toegeven. "Maar je kunt ook zeggen: het is een gentleman."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman moet Memphis Depay nog niet laten vallen: 'Eerst maar eens afwachten’

Wim Kieft is nog niet voor voornemens om Memphis Depay af te schrijven bij het Nederlands elftal.