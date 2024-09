‘Van Bronckhorst wil toeslaan in Eindhoven en PSV’er in januari naar Besiktas halen’

Het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst wil zich komende winter versterken met , zo weet het Turkse Takvim. De huidige nummer drie van Turkije slaagde er deze zomer niet in om een linksback te halen en wil zich in januari melden in Eindhoven.

Mauro kan komende winter vertrekken bij PSV. De Braziliaan, die beschikt over een contract dat medio 2025 afloopt, staat namelijk in de belangstelling van het Besiktas van Van Bronckhorst. In Istanbul moet de linksback de verdediging van de Nederlandse trainer gaan versterken.

De clubleiding van Besiktas zou zich inmiddels volledig willen richten op de komst van Mauro. Ook Van Bronckhorst zou inmiddels zijn goedkeuring hebben gegeven voor de 25-jarige linkspoot. Wel zullen de Turken daarvoor afscheid moeten nemen van een buitenlandse speler, aangezien de club wat dat betreft al aan de limiet zit.

Tijd van Mauro bij PSV

PSV nam Mauro in de zomer van 2017 op uit de jeugdopleiding van het Braziliaanse Desportivo. In al zijn jaren in Eindhoven kwam de verdediger 126 keer uit voor het eerste elftal. Daarin wist hij acht keer het net te vinden en leverde hij veertien assists af.

