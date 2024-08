Van Bronckhorst zorgt voor sensatie: 0-5 zege op Galatasaray in strijd om Supercup

Giovanni van Bronckhorst had zich geen betere start kunnen voorstellen als trainer van Besiktas. De bekerwinnaar pakte zaterdagavond de Turkse Supercup via een 0-5 (!) overwinning op regerend landskampioen Galatasaray.

In het Atatürk Olimpiyat Stadion in Istanbul maakten Ciro Immobile (twee keer), Jonas Svensson, Rafa Silva en Mustafa Hekimoglu de doelpunten voor Besiktas. Door een rode kaart voor Victor Nelsson in minuut 87 eindigde Galatasaray met tien man.

Galatasaray had met Derrick Köhn, Dries Mertens en Hakim Ziyech drie voormalig Eredivisionisten in de basis staan; Davinson Sánchez bleef op de bank. Het Besiktas van Van Bronckhorst trad aan met Svensson en Milot Rashica, die allebei een verleden hebben in de Eredivisie.

Met de overwinning maakt Van Bronckhorst zijn naam als prijzenpakker andermaal waar. Hij won met Feyenoord al vijf hoofdprijzen in vier jaar tijd en werd in 2022 met Rangers FC kampioen van Schotland.

