Perez ‘eist’ onderzoek van KNVB naar zijn grote ergernis in het voetbal

Kenneth Perez wil dat de KNVB een onderzoek begint naar het effect van specialisten op de fitheid van spelers. Volgens de analist huren clubs deze mensen steeds vaker in, maar liggen er per wedstrijd ook te vaak spelers op de grond met kramp.

Ronald Koeman zag uit zijn voorselectie een groot aantal spelers afhaken met blessures of algehele vermoeidheid. Inmiddels begint het toch wel heel regelmatig voor te komen, zo ziet Perez. “Ik ben bijna zover dat ik een onderzoek eis vanuit de KNVB”, begint de analist in Voetbalpraat van ESPN. Hij krijgt vervolgens de vraag wat de bond dan precies zou moeten onderzoeken. “Naar de fitheid van Eredivisie-spelers en het werk van alle experts en specialisten die bij clubs werken.”

“Ik vind het echt erg als voetballiefhebber”, gaat Perez zijn betoog verder. “Een onderdeel van goed voetbal is fitheid. Het stoort mij gewoon dat spelers elke wedstrijd vijf, zes keer hun tegenstanders moeten oprekken, omdat deze met kramp op de grond liggen.” Hij benadrukt dat deze krampgevallen vaak al na een uur spelen opkomen, niet pas in de slotfase. “Dus ik eis een onderzoek naar het functioneren van alle performance-afdelingen.” De analist geeft vervolgens aan dat je er bij het inhuren van een specialist vanuit mag gaan dat dingen beter gaan, maar dat het compleet de andere kant op lijkt te gaan. “Als jij niet langer dan zestig minuten een wedstrijd kunt spelen zonder kramp, dan is er iets goed mis.”

Martijn Krabbendam kan zich wel vinden in de lezing van Perez. “Bij Feyenoord was dat wel een van de onderdelen van het succes onder Slot”, haakt de clubwatcher erop in. “Ze slaagden erin van Feyenoord een hele fitte ploeg te maken die tot op het laatst gas kon geven.” Dat vergelijkt hij vervolgens met sc Heerenveen en PEC Zwolle, twee ploegen die geen Europees voetbal spelen. “Als je dan na een uur spelen kramp krijgt, kun je je afvragen of dat wel normaal is.”

