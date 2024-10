Kenneth Perez wijst beste speler van de Eredivisie aan: 'Wie is er beter? Ik zie niemand'

In de ogen van Kenneth Perez is PSV'er de beste speler van de Eredivisie. De analist van Dit was het Weekend vindt Tillman ‘qua denken’ en ‘qua techniek’ boven alle andere spelers uitsteken in de Eredivisie.

Tillman speelde dit seizoen in alle acht competitiewedstrijden van PSV en scoorde viermaal. “Wie is beter dan Tillman?”, vraagt Perez zich af. “Ik zie niemand. Qua denken is hij de snelste en qua techniek de allerbeste. Hij is dit seizoen ook nog eens beter geworden in het meeverdedigen. Ik was tegen Sparta echt onder de indruk van hem.”

Volgens Perez heeft Tillman bijna altijd een oplossing vooruit, heeft hij een versnelling met de bal en is hij beter geworden in het meeverdedigen. Tegen Sparta Rotterdam (2-1 zege) stond hij zaterdagavond opnieuw opgesteld als linksbuiten, maar Perez en tafelgenoot Marciano Vink vinden hem beter op het middenveld.

Tegen Sparta koos trainer Peter Bosz voor Mauro Junior, Ismael Saibari en Guus Til. “Het middenveld klopte niet bij PSV”, vindt Vink. “Ik had Mauro niet op het middenveld gezet. Ik had toch Boscagli naar voren geschoven denk ik. Mauro had echt moeite om snel te handelen en kwam steeds in ruimtes te spelen waar hij wegviel.”

