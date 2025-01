Hartman miste Ajax-speler het meeste tijdens misgelopen EK

moest afgelopen zomer wegens een zware knieblessure een streep zetten door het Europees kampioenschap. Hoewel hij iedereen bij Oranje heel erg miste, gold dat het meeste voor Ajax-spits , zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Hartman liep eind maart 2024 een zware blessure aan zijn knie op. Voor zijn blessure had hij zich ontpopt tot de vaste linksback in het Nederlands elftal, waardoor deelname aan het EK in Duitsland vrij logisch was. Door een kruisbandblessure kwam er echter een einde aan het seizoen van de verdediger van Feyenoord, terwijl hij ook het EK moest missen. Uiteindelijk zou hij heel 2024 niet meer in actie komen.

In gesprek met het AD blikt Hartman terug op het gemiste EK. “Ik geloof dat ik kan terugkeren bij Oranje”, is de verdediger stellig. “Het EK in de zomer voelde vreemd.” De Feyenoorder kreeg vanuit de KNVB de mogelijkheid om de wedstrijden te bezoeken, maar daar is hij niet op ingegaan. “Dat zag ik niet zitten”, legt hij uit. Ook had hij er gedurende zijn revalidatie geen tijd voor.

Hartman miste Weghorst

Achteraf baalt hij nog steeds dat hij niet aanwezig kon zijn bij het EK. “Ik miste het wel natuurlijk”, gaat Hartman verder. “Vooral het darten met Wout Weghorst”, lacht hij. De spits van Ajax, die destijds nog onder contract stond bij Burnley, is een begenadigd darter en was maandag als analist aanwezig bij Viaplay voor het WK Darts.

