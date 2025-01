Openhartige Hartman wil ‘niet geheimzinnig doen’ over grote droom

wil heel graag in de Premier League spelen, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De linksback is erg gelukkig bij Feyenoord, maar hoopt wel binnen afzienbare tijd een overstap te kunnen maken.

Hartman liep eind maart 2024 een zware blessure aan zijn knie op. De linksback was bezig aan een goede periode, waardoor hij voor zijn kwetsuur op de nodige belangstelling kon rekenen. Met name Chelsea was erg concreet voor hem, zo kwam begin mei naar buiten. Enkele weken later bevestigde de verdediger dat hij graag de overstap had gemaakt naar Londen, maar dat zijn blessure hem in de weg zat.

LEES OOK: Feyenoord meldt zich officieel voor Liam Bossin (28)

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met het AD blikt Hartman terug op deze onthulling. “Feyenoord is een geweldige club. Maar als je de kans krijgt bij een topclub in een grote competitie, dan laat je die niet zomaar liggen”, is de viervoudig international duidelijk. “Dat heeft niets met Feyenoord te maken, dat zal iedereen begrijpen. Ik zou zo nog tien jaar bij Feyenoord kunnen spelen.”

LEES OOK: Ajax en Feyenoord spraken afgelopen zomer met dezelfde speler

Toch is dat niet hoe de verdediger zijn loopbaan voor zich ziet. “Laten we niet geheimzinnig doen, naar de Premier League of andere grote competities wil iedereen.” Dat is volgens Hartman ook de reden waarom hij hier zo open over sprak. Ook het feit dat hij te maken heeft gehad met zwaar blessureleed, speelde hierin een rol. “Dat je weet dat niet vanzelfsprekend kansen voorbij blijven komen.”

Vind jij dat Quilindschy Hartman de overstap naar de Premier League moet maken zodra hij hersteld is van zijn blessure? Laden... 38.4% Ja, hij moet die kans grijpen 16.3% Nee, hij moet bij Feyenoord blijven 45.3% Hij moet wachten op een beter moment 172 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pierre van Hooijdonk ziet na een half uur iets opvallends gebeuren bij Feyenoord: 'Dat zegt mij genoeg'

Pierre van Hooijdonk was al snel overtuigd van de kwaliteiten van een zomeraanwinst van Feyenoord.