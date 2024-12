Santiago Giménez komt met duidelijke reactie op uitspraken vader, die sprak over vertrek bij Feyenoord

heeft zich in de aanloop naar de topper tegen PSV uitgelaten over de opmerkingen van zijn vader Christian Giménez over een mogelijk vertrek bij Feyenoord. Zijn vader suggereerde dat een transfer in de lijn der verwachting ligt, maar volgens Giménez zijn de uitspraken uit de context gehaald. De spits van Feyenoord is voorlopig van plan het seizoen af te maken in Rotterdam-Zuid.

Giménez stond in de eerste seizoenshelft langdurig aan de kant met een bovenbeenblessure. Hij maakte eind november in de uitwedstrijd tegen Manchester City in de Champions League zijn rentree en was direct trefzeker. Een paar dagen later vond hij ook in de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard het net. Dat lukte hem vervolgens ook in de thuiswedstrijden tegen Sparta Praag én Heracles Almelo, waardoor zijn doelpuntenaantal sinds zijn terugkeer binnen de lijnen op zes staat. Daarmee speelt hij zich opnieuw in de kijker van buitenlandse (top)clubs.

Zijn vader liet zich eerder deze week in een interview met Récord+ uit over zijn prestaties. “Door de manier waarop hij terugkwam van zijn blessure, heeft hij de markt rondom hem weer op gang gebracht. Er zijn een aantal teams die interesse hebben in Santiago, maar ik weet niet of ze zich ook gaan melden. Santi is al tweeënhalf jaar bij de club en de club staat open te luisteren als er een bod komt”, aldus vader Christian, die er nog aan toevoegde dat het ‘het plan is om te vertrekken’. Zijn vader leek daarmee vooruit te lopen op een winterse transfer, maar volgens Giménez zelf ligt het iets genuanceerder.

“Als je het hele interview ziet, dan weet je dat hij dat niet zegt. Ze hebben het uit de context gehaald”, zo zegt de doelpuntenmaker van Feyenoord in gesprek met ESPN. “Hij zegt juist dat ik heel gelukkig ben bij Feyenoord. Maar ook dat er natuurlijk altijd interessante clubs zijn. Ik weet niet wie dat heeft gedaan, maar ze hebben die woorden uit de context gehaald.” Giménez is naar eigen zeggen voorlopig helemaal niet van plan om de deur van De Kuip achter zich dicht te trekken. “Het plan is om hier te blijven. Ik heb hier nog een contract. Daarna kan alles gebeuren. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik focus me op het heden en eerst kijken wat er deze zondag tegen PSV gaat gebeuren”, zo klinkt het.

Geen transfer naar de Premier League

Giménez zette vorig jaar augustus nog zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2027 bij Feyenoord. De Mexicaan leek afgelopen zomer desondanks al op weg naar de uitgang. Nottingham Forest was erg concreet voor de spits en had er veel geld voor over om hem naar Engeland te halen. Tot een transfer kwam het uiteindelijk echter niet. Giménez speelde dit seizoen vooralsnog dertien wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en drie assists.

