Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske neemt ingrijpend besluit tegen PSV

verscheen afgelopen dinsdag in de bekerwedstrijd tegen MVV eindelijk weer een keer onder de lat bij Feyenoord en krijgt zondagmiddag op bezoek bij PSV opnieuw het vertrouwen van Brian Priske. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Het zou pas de tweede keer dit seizoen zijn dat Bijlow een basisplaats heeft in de Eredivisie.

De Rotterdammer was de afgelopen jaren de nummer één bij Feyenoord, maar kwakkelde elk seizoen wel met zijn fitheid. Daardoor moest hij regelmatig belangrijke periodes voor de club aan zich voorbij laten gaan, bijvoorbeeld in het kampioensjaar maar ook vorig seizoen. Timon Wellenreuther verving Bijlow telkens met verve. Priske besloot Wellenreuther bij aanvang van dit seizoen dan ook aan te wijzen als nieuwe eerste doelman. De Duitser heeft in de eerste seizoenshelft echter geen onbetwiste indruk kunnen achterlaten.

Zo ging Wellenreuther een week geleden nog in de fout tegen Heracles Almelo, door Quinten Timber aan te spelen terwijl de middenvelder een tegenstander in zijn nek had zitten. Het was zeker niet de eerste keer dit seizoen dat de Duitser aan de basis stond van een tegentreffer. Dat gebeurde ook in De Klassieker tegen Ajax op 30 oktober. Priske haalde Wellenreuther voor het daaropvolgende duel met AZ uit zijn elftal. Bijlow mocht zich weer een keer laten zien, maar raakte vervolgens in de aanloop naar het Champions League-treffen met Red Bull Salzburg opnieuw geblesseerd en verloor zijn plek dus weer.

Bijlow tegen PSV

Ruim een maand later gaat Priske opnieuw wisselen onder de lat, zo is de verwachting van het Algemeen Dagblad althans. Hij wilde zich er vrijdag op zijn persconferentie niet over uitlaten, maar Bijlow lijkt tegen PSV het Rotterdamse doel te gaan verdedigen. Voor de rest herbergt de mogelijke opstelling van Feyenoord voor de topper tegen PSV geen verrassingen. Priske beschikt over een zo goed als fitte selectie. Alleen de al langer afwezige Quilindschy Hartman, Ayase Ueda, Julián Carranza en Jordan Lotomba zijn niet beschikbaar.

De verdediging van Feyenoord wordt naar verwachting gevormd door Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno. Antoni Milambo, In-beom Hwang en Timber vergezellen elkaar op het middenveld en voorin moeten Anis Hadj Moussa, Santiago Giménez en Igor Paixão voor de doelpunten gaan zorgen. Paixão viel een week geleden in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo nog geblesseerd uit en moest het bekerduel met MVV daardoor aan zich voorbij laten gaan, maar is op tijd hersteld voor de krachtmeting met PSV.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

Belangrijke wedstrijd voor Feyenoord

Wil Feyenoord in de tweede seizoenshelft nog een rol van betekenis spelen in de titelstrijd, dan moet het duel met PSV drie punten opleveren. De Rotterdammers bezetten op dit moment de vierde plaats in de Eredivisie, met een achterstand van zeven punten op de koploper uit Eindhoven. Bij een zege in het Philips Stadion wordt die teruggebracht tot vier punten. Priske en zijn manschappen weten dus wat hen te doen staat tegen PSV: winnen.

