Paris Saint-Germain op 5 april (!) al kampioen van Frankrijk

Paris Saint-Germain heeft zich al op 5 april verzekerd van de landstitel in Frankrijk. De ploeg van trainer Luis Enrique won zaterdag van Angers (1-0) en kan niet meer worden ingehaald, met nog zes wedstrijden voor de boeg. Voor PSG is het de vierde opeenvolgende landstitel.

Tien minuten na de pauze maakte Désiré Doué het enige doelpunt van de wedstrijd. De negentienjarige vleugelaanvaller nam een voorzet van Khvicha Kvaratskhelia met succes uit de lucht bij de tweede paal. PSG zou aan een gelijkspel tegen Angers al genoeg hebben gehad, maar trakteerde de supporters dus op een overwinning voordat het titelfeest losbarstte.

PSG verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. De grootmacht won 23 duels en speelde 5 keer gelijk, waardoor in totaal 74 punten werden verzameld. In de laatste zes wedstrijden zal PSG proberen die ongeslagen status te behouden.

De voorsprong op nummer twee AS Monaco bedraagt 24 punten. Omdat Monaco nog zeven wedstrijden speelt, is die achterstand niet te overbruggen. PSG hoopt dit seizoen meer prijzen te pakken: de club speelt op 24 mei de finale van de Coupe de France tegen Stade Reims en doet nog mee in de Champions League.