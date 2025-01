Bas Nijhuis aangenaam verrast in De Kuip: 'Zo kan het ook!'

Scheidsrechter Bas Nijhuis trof zondag een verrassing aan in zijn kleedkamer in De Kuip, waar hij de leiding had over het Eredivisieduel tussen Feyenoord en FC Utrecht. De Tukker ontving een verjaardagskaart die werd ondertekend door de gehele technische staf van de Rotterdammers.

Nijhuis vierde zondag zijn 48ste verjaardag en dat was Feyenoord kennelijk niet ontgaan. Op zijn Instagram plaatst de Tukker in een Story een foto van het kaartje dat hij in zijn kleedruimte aantrof. "Bas, gefeliciteerd met je verjaardag", valt daarop te lezen. De kaart wordt verder opgeleukt met een sympathiekere variant op de teksten die regelmatig op de verschillende tribunes de ronde doen richting de arbiter: "Bassie Nijhuis je moeder is zo mooi, je moeder is zo mooi."

De kaart is zo te zien ondertekend door de gehele technische staf van Feyenoord, waarbij de krabbeltjes van assistent John de Wolf en hoofdtrainer Brian Priske het meest herkenbaar zijn. Nijhuis toont zich blij verrast door het gebaar: "Zo kan het ook", schrijft de leidsman bij de foto, waarna hij afsluit met de hashtag #mooiman.

Nijhuis gebeten hond na wedstrijd in De Kuip: 'Feyenoord is genaaid'

Het sympathieke gebaar ten spijt, was Nijhuis Feyenoord zondag niet gunstig gezind. Zo vonden veel Feyenoord-supporters het onbegrijpelijk dat de scheidsrechter zijn kaarten in de openingsfase op zak hield. Later baarde Nijhuis opzien door vlak voor rust geen penalty toe te kennen toen Santiago Giménez vastgehouden werd door tegenstander Paxten Aaronson. ESPN-analist Kenneth Perez begreep daar helemaal niets van: "Wat moet er dan nog meer gebeuren? Moet je dan echt het shirt van hem aftrekken om een penalty te geven of niet?", sprak de Deen vertwijfeld. Een dag later sloot Valentijn Driessen zich in De Oranjewinter aan bij de kritiek op Nijhuis: "Feyenoord is genaaid", stelde de chef voetbal van de Telegraaf onder meer.

© Imago/@nijhuis_bas - Instagram/Realtimes

