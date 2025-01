De hele Kuip keert zich massaal tegen Bas Nijhuis: 'Belachelijk, schandalig dit'

Supporters van Feyenoord begrijpen helemaal niets van de beslissing van Bas Nijhuis om zijn kaarten in de eerste fase van de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht op zak te houden. werd op de rand van het strafschopgebied onderuitgehaald, maar Nijhuis hield tot verbazing van iedereen in De Kuip zijn kaarten op zak.

In de veertiende minuut van de wedstrijd kwam Paixão aan de linkerkant van het veld door, waarna hij het strafschopgebied van FC Utrecht opzocht. Vervolgens ging de buitenspeler van Feyenoord over het been van Zidane Iqbal, waarna ook Miguel Rodriguez contact met de Braziliaan maakte. Nijhuis gaf terecht een vrije trap, maar weigerde een Utrechter op de bon te slingeren.

Zie hieronder het moment waarop Paixão aan de rand van het strafschopgebied onderuit wordt gehaald:

Dit kwam de jarige leidsman op een striemend fluitconcert te staan in De Kuip van supporters van Feyenoord, die niets begrepen van de beslissing van Nijhuis. Ook op sociale media stromen kritische reacties binnen in de richting van de Tukker: "De Bas Nijhuis-show is begonnen want dit is gewoon geel", oordeelt een Feyenoorder.

"Wat een schandalige scheidsrechter is Nijhuis toch", vindt een ander. Veel supporters merken op dat Nijhuis - naast dat hij veel laat doorvoetballen - weigert kaarten te geven voor overtredingen die normaliter met geel bestraft worden: "Hij heeft zijn kaarten in de kleedkamer laten liggen", grapt een ander.

