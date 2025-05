Kraay zorgt voor complete verbazing bij Van Persie als vertrek van Feyenoorder ter sprake komt

De rentree van bij Feyenoord verloopt nog niet echt succesvol. De linksback raakte eind maart vorig jaar zwaar geblesseerd aan een knie, maar keerde begin februari dit jaar terug van bijna een jaar blessureleed. Hartman is er echter nog niet in geslaagd zijn oude niveau aan te tikken. Robin van Persie maakt vooralsnog andere keuzes op de linksbackpositie, maar als het aan hem ligt, blijft Hartman bij Feyenoord.

Hartman beleefde in het seizoen 2022/23 zijn doorbraak in de hoofdmacht van Feyenoord. De vleugelverdediger werd als basisspeler in het elftal van trainer Arne Slot kampioen van Nederland. Hij gaf zijn goede prestaties tijdens dat seizoen een passend vervolg en was ook in de afgelopen jaargang lang een van de sterkhouders bij Feyenoord. Zijn ontwikkeling bleef niet onopgemerkt. Ronald Koeman haalde Hartman bij het Nederlands elftal en hij stevende af op een basisplaats tijdens het Europees kampioenschap in Duitsland. Bovendien had Chelsea naar verluidt wel oren naar zijn komst in de zomer.

Een zware knieblessure gooide echter roet in het eten. Hartman stond maandenlang aan de kant. In de tussentijd haalde Feyenoord met Hugo Bueno en Gijs Smal twee linksbacks naar De Kuip. Bueno beleefde een uitstekende start, viel vervolgens ietsjes terug, maar heeft de smaak inmiddels weer te pakken. Van Persie zijn voorkeur ging in de voorbije wedstrijden dan ook uit naar de Spanjaard. Bueno had zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo opnieuw een basisplaats. Van Persie haalde hem uit voorzorg na 45 minuten naar de kant. Niet Hartman, maar Smal was zijn vervanger. Hartman kwam pas een kwartier voor tijd binnen de lijnen.

Vertrekt Hartman bij Feyenoord?

“Je hebt drie uitstekende linksbacks. Vandaag startte Bueno, komt Smal er in en Hartman, op de weg terug, als derde. Zijn jullie een soort van aan het voorsorteren op zijn vertrek?”, zo vroeg Hans Kraay junior na afloop van het duel tussen Heracles Almelo en Feyenoord aan Van Persie. De trainer van Feyenoord reageerde vervolgens ietwat verbaasd op de vraag van de ESPN-verslaggever. “Op wiens vertrek?”, klonk het, waarop Kraay jr. benadrukte dat hij Hartman bedoelde. “Dat hoop ik niet. Q is nu aan het terugkomen. Hij is er lang uit geweest. Dat is een soort proces dat eigenlijk pas echt begint als je écht trainingsfit bent, wedstrijdfit bent. Dan begint het proces pas echt weer. Q heeft gewoon een beetje tijd nodig, dat is heel normaal”, aldus Van Persie.

Brian Priske, die in de eerste anderhalve maand van 2025 nog aan het roer stond bij Feyenoord, deed het ook al rustig aan met Hartman. De Deen schreef hem bijvoorbeeld niet in voor de knock-outfase van de Champions League. Een teleurstelling voor Hartman, maar hij ging er niet met de pakken bij neerzitten. In de Eredivisie kwam hij sinds zijn rentree tot elf wedstrijden, waarvan zeven als basisspeler. “Hij zit nu natuurlijk in het proces om weer echt wedstrijdfit te worden en weer op zijn oude niveau te komen. Dat gaat Q weer aantikken, dat heeft hij al bewezen. Maar het is ook logisch dat je in je hoofd soms sneller wil dan misschien reëel is op dat moment”, stelde Van Persie. “Q maakt gewoon dagelijks stappen en zit midden in het proces naar weer de oude vorm te pakken te krijgen.”

Hartman heeft nog een contract tot de zomer van 2026. Zijn laatste verlenging dateert van augustus 2023. Hij komt na dit seizoen mogelijk in aanmerking voor een vertrek uit Rotterdam, maar daar wil Van Persie niets van weten. “Graag, dat zou mooi zijn”, reageerde de keuzeheer op de vraag of hij hoopt dat Hartman blijft. “Maar goed, dat hangt ook van Q zelf af, dat hangt van de club af. Dat hangt van meerdere factoren af. Daarin ben ik een spil en is het vanuit mijn oogpunt een helder verhaal”, zo klonk het.

