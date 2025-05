Staking Utrecht - Sparta: spelers lopen met Higler van het veld

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Sparta Rotterdam is in de slotfase gestaakt. Onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler liepen de spelers na 88 minuten van het veld.

De staking had te maken met een medisch noodgeval op de tribune. Opvallend genoeg was het al de tweede keer in de wedstrijd dat dat gebeurde. Na 79 minuten werd de wedstrijd ook al kort gestaakt. Omstanders op de tribune reageerden alert door bekers op het veld te gooien, waarna het duel werd gestaakt.

De commentator van ESPN had begrip voor het besluit van Higler. "Doorvoetballen terwijl iemand misschien ligt te vechten voor zijn leven, voelt niet goed. Vandaar dat de wedstrijd weer gestaakt is." Eerder op de avond werd ook het duel tussen Almere City en Fortuna Sittard gestaakt, toen door rookontwikkeling na het afsteken van vuurwerk.

Higler stond ESPN te woord over de stakingen bij FC Utrecht - Sparta. "Ik weet alleen dat er twee medische noodgevallen zijn geweest op de tribune. Na de eerste konden we doorvoetballen, na de tweede hebben we besloten te stoppen. Ik heb gehoord dat de persoon weer bij kennis is."

Het gooien van bekers begrijpt Higler. "We hebben het een paar keer gezien. Het is helaas iets wat blijkbaar nodig is. In dit geval kan je het wel waarderen." Nadat de wedstrijd weer wordt hervat, zijn er nog zeventien minuten te voetballen.