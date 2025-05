Makkelie staakt Eredivisie-wedstrijd in speelronde 33

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Almere City is woensdag korte tijd gestaakt. Supporters van de bezoekende club staken vuurwerk en rookbommen af op de tribune. Na enkele minuten kon scheidsrechter Danny Makkelie de wedstrijd hervatten.

Na een kwartier spelen werd de wedstrijd stilgelegd. Dat gebeurde na de 1-0 van Almere City-speler Junior Kadile. Nadat Fortuna-supporters vuurwerk en rookbommen afstaken, zag Makkelie zich genoodzaakt het duel te staken vanwege de rookontwikkeling. De stadionspeaker riep boos: "Ik attendeer jullie er nogmaals op dat het afsteken van vuurwerk in stadions in het betaald voetbal ten strengste verboden is!"

Boze Fortuna Sittard-fans

Artikel gaat verder onder video

De onvrede bij de Fortuna-fans heeft te maken met het nieuws dat dinsdag naar buiten kwam. Hun club voldoet niet aan de eisen om een UEFA-licentie te verkrijgen om Europees voetbal te spelen. Daardoor mag Fortuna, ongeacht de eindklassering dit seizoen, niet meedoen aan de play-offs om een plek in de tweede Conference League-voorronde.

Fortuna zou niet kunnen voldoen aan de financiële eisen, waardoor het heeft afgezien van de aanvraag van de licentie. Algemeen directeur Martijn Merks lichtte toe: "Het is teleurstellend dat we een sportief prachtig seizoen niet kunnen belonen. We vinden het echter belangrijk om transparant te zijn. We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en ondertussen verder aan het bouwen aan de toekomstbestendigheid van de club. We verwachten in het nieuwe seizoen zonder problemen te kunnen voldoen aan de licentie-eisen."

Volg speelronde 33 van minuut tot minuut in ons liveverslag!

#AlmFor ligt even stil omdat de Fortuna supporters het nodige vuurwerk ontsteken na de 1-0 van Junior Kadile pic.twitter.com/iEvJJaI8LE — Martijn de Groot (@MdeGrootOF) May 14, 2025 Supporters van Fortuna steken vuurwerk af na de 1-0 van Almere. Wedstrijd ligt stil pic.twitter.com/SqBELGCAFd — Sjoerd Benjamin Keizer (@keizersjoerd) May 14, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗