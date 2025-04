KNVB reageert op emotionele uitspraken over mogelijk racisme

De KNVB heeft gereageerd op de uitspraken van , die mogelijk te maken heeft met racisme bij FC Volendam. De speler van de koploper in de Keuken Kampioen Divisie stond na afloop van de 0-2 overwinning op Jong Ajax geëmotioneerd voor de camera’s van ESPN.

"Je hebt een gedeelte fans bij FC Volendam dat heel negatief kan zijn", begint Ould-Chikh, die de assist afleverde bij het tweede doelpunt tegen Jong Ajax. "Die Volendammers moeten even naar mijn cijfers kijken. Ik lees ook weleens reacties hoe negatief ze over mij zijn. Dat is al een hele lange tijd. Terwijl ik eigenlijk best wel presteer." Ould-Chikh vraagt zich af waarom juist hij negatieve reacties krijgt: "Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Soms denk ik: Is het mijn achtergrond? Omdat ik Marokkaans ben? Of een andere kleur heb dan andere jongens?"

De vleugelspeler van Het Andere Oranje doorbreekt met het interview zijn stilzwijgen: "Er zijn weleens kwetsende dingen geroepen. Ik heb daar drieënhalf jaar niks over gezegd. Ik zit nu aan het eind van mijn periode bij FC Volendam en ik wil er nu wel wat over zeggen. Ik heb heel veel moeten slikken. Het is voor mij gissen waar het aan ligt", vertelt Ould-Chikh.

Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB, spreekt ook van ‘gissen’, maar: “Het is aan ons om het gesprek aan te gaan met FC Volendam en Bilal Ould-Chikh. De vraag is of er dan dingen geroepen zijn die met discriminatie te maken hebben en wat we ertegen kunnen doen", geeft Bezzai aan bij de NOS. De oud-voetballer is blij dat Ould-Chikh zich uitspreekt, maar wijst ook op het feit dat er melding gedaan kan en moet worden, ‘want alles staat en valt met bewijslast’.

