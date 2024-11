AZ - Galatasaray op tv: hoe laat en waar is de wedstrijd te zien?

Weet AZ de knappe 3-1 overwinning op Fenerbahçe in de Europa League een goed vervolg te geven? Donderdagavond neemt de ploeg van trainer Maarten Martens het in het AFAS Stadion op tegen het Turkse Galatasaray. Het duel tussen AZ en Galatasaray wordt live op tv uitgezonden, maar hoe laat? En hoe bekijk je de wedstrijd zonder Ziggo-abonnement?

Hoe laat begint AZ – Galatasaray?

AZ en Galatasaray trappen het duel donderdagavond om 18.45 uur af in het AFAS Stadion in Alkmaar. De wedstrijd staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Horatiu Fesnic. Hij wordt in het AFAS Stadion geassisteerd door landgenoten Valentin Avram en Alexandru Cerei, terwijl Szabolcs Kovacs de vierde official is. De Roemeen Catalin Popa is aangesteld als videoscheidsrechter, die op zijn beurt geassisteerd wordt door landgenoot Sebastian Coltescu.

Op welke zender is AZ - Galatasaray te zien?

De wedstrijd tussen AZ en Galatasaray is live op tv te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 18.00 uur. De telecomprovider heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien.

Hoe kijk je AZ - Galatasaray als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Welke tegenstanders treft AZ na Galatasaray nog meer in de Europa League?

Na de thuiswedstrijd tegen Galatasaray treft AZ in de laatste drie speelronden van de Europa League de volgende tegenstanders:

Speelronde 6: Donderdag 12 december, 18.45 uur: Ludogorets - AZ

Speelronde 7: Donderdag 23 januari, 18.45 uur: AZ – AS Roma

Speelronde 8: Donderdag 30 januari, 21.00 uur: Ferencváros - AZ

