AZ kent zeer vervelende aanloop naar kraker tegen FC Twente

AZ kent geen al te prettige aanloop naar de Eredivisie-kraker tegen FC Twente. De ploeg van trainer Maarten Martens heeft te maken met een hardnekkig buikgriepvirus. Daarom liet de Belgische oefenmeester zijn ploeg niet op het trainingscomplex trainen, maar in het AFAS Stadion.

Het duel van zaterdagavond is een directe strijd om de vijfde plaats in de Eredivisie. Bij winst op FC Twente wipt AZ over de concurrent heen. Alleen het hardnekkige buikgriepvirus gooit nu roet in het eten voor de Alkmaarders. Afgelopen woensdag werd het virus al zichtbaar tijdens het bekertreffen met FC Groningen. David Møller Wolfe moest zich na een klein half uur laten vervagen, terwijl Jordy Clasie na afloop moest overgeven. Peer Koopmeiners en Zico Buurmeester hadden ook al klachten.

Artikel gaat verder onder video

"We hebben ons proberen af te zonderen. Ook omdat er op het trainingscomplex veel jeugdspelers en personeelsleden rondlopen. Hoe meer mensen er in de buurt zijn, hoe groter de kans dat ze besmet kunnen raken", vertelt Martens in aanloop naar het duel met FC Twente. "We hebben geprobeerd om zo weinig mogelijk risico te nemen en we houden het goed in de gaten. We geven bijvoorbeeld weinig handen, maar dat doen ‘jullie’ hier in Nederland toch al minder dan in België.”

LEES OOK: Ophef en woede rondom Joey Kooij na aanstelling voor beladen wedstrijd

Veel vraagtekens bij AZ

Het is nog maar de vraag over wie Martens tegen FC Twente allemaal kan beschikken. Møller Wolfe en Clasie stonden vandaag al wel weer op het trainingsveld. Of ze mee kunnen doen tegen de directe concurrent is nog maar de vraag. "We overleggen dat natuurlijk met onze medici. De spelers die dat virus hebben, moeten zoveel mogelijk zien aan te sterken", aldus Martens.

LEES OOK: Boy Kemper spuwt gal: 'Hij scheldt, knijpt, krabt. Ik denk dat hij het lekker vindt'

Belangen groot voor AZ

Los van het buikgriepvirus heeft AZ ook de nodige blessures. Om die reden kan Martens niet beschikken over Kees Smit, Ibrahim Sadiq, Kristijan Belic en Lewis Schouten. Voor de Alkmaarders, die uitkijken naar het treffen met FC Twente, staat er veel op het spel. Bij winst op de ploeg van trainer Joseph Oosting gaan de Alkmaarders als nummer vijf de winterstop in.

"Vorig jaar stonden we ook dichtbij. En dertig minuten voor het einde van de laatste wedstrijd waren we ze zelfs voorbij. FC Twente heeft goede wedstrijden gespeeld, dit jaar met Europees voetbal erbij. Ik denk dat ze wat constanter zijn dan wij, wij hebben meer hoogte -en dieptepunten gekend denk ik.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Theo Janssen, Youri Mulder en Marco van Basten noemen AZ'er ‘het grootste voetbaltalent van Nederland’

Volgens de analisten van Rondo speelt het grootste voetbaltalent van Nederland bij AZ.