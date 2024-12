Ophef en woede rondom Joey Kooij na aanstelling voor beladen wedstrijd

De aanstelling van Joey Kooij bij de kraker in de Eredivisie tussen AZ en FC Twente heeft op sociale media voor wat verbazing gezorgd. Die verbazing zit hem met name in het feit dat arbiter Kooij wedstrijden van AZ mag fluiten. Wat is het probleem dat een aanstelling van Kooij bij AZ met zich meebrengt?

De discussie is ontstaan uit het volgende: scheidsrechter Kooij was in het dagelijks leven werkzaam als Manager Vastgoedontwikkeling bij het bedrijf Elfi. Elfi is een Nederlands vastgoedbedrijf dat duurzame huurwoningen ontwikkelt en verhuurt. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en is sinds de zomer van 2022 sponsor van AZ.

Elfi is shirtsponsor van AZ

Elfi is niet zomaar een sponsor van AZ, maar zelfs een shirtsponsor. Tot de zomer van 2027 zal de vastgoedonderneming zichtbaar zijn op de achterkant van het shirt van AZ. Dat Kooij wedstrijden van AZ mag fluiten, zorgt dan maandag dan ook voor verbazing bij de supporters van FC Twente: "Dommer kan je in Zeist niet handelen. Dit is ongelooflijk", schreef een boze FC Twente-supporter onder meer op X: "Ik neem aan dat dit een grap is", schreef een ander.

Kooij meldt dat hij gestopt is

Uit gegevens van scheidsrechter Kooij blijkt dat de arbiter sinds december 2023 niet meer werkzaam is voor Elfi. Toch is er scepsis. Journalist Tijmen van Wissing, die onder meer FC Twente volgt voor RTV Oost, vindt het ondanks alles geen verstandige beslissing van KNVB. Hij noemt de aanstelling van erg 'naïef' van de KNVB: "Ik ben overtuigd van de integriteit van Kooij als arbiter, maar gezien 'het belang van deze wedstrijd en de historie is het op voorhand nu al onnodig beladen door die aanstelling", oordeelt hij.

Miskleun van vorig seizoen

Van Wissing doelt daarbij op het incident van vorig seizoen, want Kooij maakte zich vorig jaar niet geliefd bij supporters van de Tukkers. In de wedstrijd tussen PSV en FC Twente van vorig seizoen keurde Kooij ten onrechte een treffer van Myron Boadu af, waarna PSV in de 96ste minuut van de extra tijd met de overwinning aan de haal ging. Het zorgde voor woede bij de achterban en sinds die beruchte wedstrijd floot Kooij geen duel meer van de Tukkers.

Fluit Kooij vaker AZ?

Een wedstrijd van FC Twente floot de arbiter uit Oostzaan dit seizoen dus nog niet, maar het is voor de 33-jarige arbiter de tweede keer van dit seizoen dat hij een duel van AZ gaat begeleiden. Eerder dit seizoen was hij de leidsman bij het duel tussen AZ en Willem II (1-2). Kooij floot in het vorige seizoen vijftien wedstrijden in de Eredivisie, maar geen enkele wedstrijd van AZ.

Kooij mag geen Feyenoord fluiten

Er is één Eredivisieclub waarvoor Kooij niet mag fluiten: Feyenoord. De reden daarvan is dat Calvin Stengs, de zwager van Kooij, speelt voor de Rotterdammers. Zolang Stengs daar onder contract staat, zet de KNVB de arbiter niet in bij wedstrijden van Feyenoord.