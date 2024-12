AZ wipt over FC Twente heen, magistrale Jordy Clasie massaal toegezongen

AZ heeft het jaar afgesloten met een 1-0 overwinning op FC Twente. In het eigen AFAS-stadion volstond een doelpunt vlak na rust van Troy Parrott. Het was alweer zijn tiende van dit seizoen, waarmee hij inliep op de topscorer en opponent van vandaag Sem Steijn. Hij kon zijn Twente, dat erg matig speelde, niet aan de hand nemen en zag zo dat AZ en Twente stuivertje wisselde in de Eredivisiestand.

Buikgriep of niet, AZ-trainer Maarten Martens kon toch zijn gewenste elf namen laten starten in de subtopstrijd tegen FC Twente. Het laatste duel van 2024 voor de nummers 6 en 5 van de ranglijst kende een mager eerste bedrijf, waarin één grote kans te noteren viel. Na tien minuten was het AZ-middenvelder Sven Mijnans die een rebound op de lijn gered zag worden door collega-middenvelder aan Twentse zijde Michael Sadílek. De gasten uit Enschede speelden sowieso erg moeizaam en konden pas tegen de rust aanvallend wat speldenprikjes uitdelen.

De wens van trainer Joseph Oosting was om dit in de tweede helft door te zetten, maar de gasten kwamen van een koude kermis thuis. Men was koud onderweg of AZ-spits Parrott had zijn tiende treffer van het seizoen in het netje liggen. Hij was alert bij een rebound na een prima redding van Twente-goalie Lars Unnerstall op een inzet van Ruben van Bommel. De ban was gebroken en de 1-0 voorsprong van de thuisploeg was het signaal voor de Tukkers om de duimschroeven aan te draaien. Er volgde een periode waarin AZ zich toelegde op verdedigen en dit met verve deed. Counters werden gedurende de tijd ook gevaarlijker. Ernest Poku schoot over en van Bommel dwong Unnerstall tot een redding.

Jordy Clasie toegezongen

AZ bleek heer en meester in eigen huis en Twente was niet bij machte om überhaupt tot een kans te komen. Topscorer Sem Steijn was onzichtbaar, maar zag wel vlak voor tijd Ricky van Wolfswinkel plots vrij opduiken voor doelman Rome-Jaden Owusu-Oduro. De lepe spits dacht de gelijkmaker binnen te schieten, maar voorzag niet dat uitblinker Jordy Clasie een geweldige sliding in huis had. Daarmee redde de aanvoerder van AZ de zege en dus de drie punten. Hij werd in de slotfase luidkeels toegezongen door de fans.

Met die drie punten wipte AZ zo vlak voor de jaarwisseling over Twente in de ranglijst van de Eredivisie heen en zal de kerstdis in Alkmaar net wat lekkerder smaken dan die in Enschede. Na de korte winterbreak die zo’n drie weken duurt, opent het nieuwe jaar met direct een pittige tegenstander: in Eindhoven wacht koploper PSV. FC Twente treedt een dag later in eigen huis aan tegen Willem II.

