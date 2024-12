Sayf Ltaief heeft vertrouwenscrisis: 'Hebben wij die jongen zich goed thuis laten voelen?'

Arnold Bruggink merkt dat FC Twente in de eerste seizoenshelft erg afhankelijk is geweest van Sem Steijn. Met twaalf doelpunten is Steijn tot dusver de topscorer van de Eredivisie; hij is verantwoordelijk voor 37,5 procent van de totale doelpuntenproductie van Twente in de competitie. Bij de buitenspelers, onder wie zomeraanwinst Sayf Ltaief, is het rencement teleurstellend.

“Wij komen te moeilijk tot kansen, maar als je naar het doelsaldo kijkt en je kijkt naar de ploegen om ons heen, dan verschilt dat niet veel”, zegt Bruggink in een interview met RTV Oost. Qua doelsaldo steekt PSV (+46) er met kop een schouders bovenuit in Nederland; daarna presteren Ajax (+21), Feyenoord (+19), AZ (+14), Twente (+11), FC Utrecht (+6) en Go Ahead Eagles (+3) op dat vlak het best. Op dit moment is AZ op de ranglijst de belangrijkste concurrent voor Twente. “AZ is afhankelijk van hun centrumspits (Troy Parrott, red.) en wij zijn dat van Sem Steijn”, weet Bruggink.

Buitenspelers Mitchell van Bergen, Sayf Ltaief en Daan Rots kwamen in de Eredivisie nog niet tot scoren bij Twente. “Bij Ltaief is het vertrouwen broos”, zegt Bruggink over de Tunesische aanvaller, die afgelopen zomer is overgekomen van FC Basel. “Hij kan makkelijk passeren en is zo onvoorspelbaar als wat. Hij is een van de weinige spelers in ons team die spelers kan passeren. Ik twijfel er niet aan dat hij het in zich heeft om doelpunten en assists te geven.”

Toch betwijfelt Bruggink of alle voorwaarden aanwezig waren voor Ltaief om vanaf het eerste moment te aarden in Enschede. “Ik vraag me wel af, en dan kijk ik mijzelf ook aan, of wij die jongen goed thuis hebben laten voelen. We zijn namelijk in alles een Nederlandstalige club.”

