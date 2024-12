Eredivisie-ster van 2020 tot 2023 zegt nu 'nee' tegen terugkeer in Nederland

FC Twente heeft een lijntje uitgegooid naar , zo weet TransferWatch. Volgens de nieuwswebsite heeft Karlsson bedankt voor de interesse. De Zweedse vleugelspeler staat onder contract bij Bologna.

De 26-jarige Karlsson was tussen 2020 en 2023 een sleutelspeler voor AZ: in 124 officiële wedstrijden was hij goed voor 46 doelpunten en 33 assists. Voor een bedrag van tien à elf miljoen euro verkaste hij in de zomer van 2023 naar Bologna.

Bij die club komt hij minder in actie dan gehoopt. Karlsson speelde in totaal pas vijftien wedstrijden. Dat is deels te verklaren door blessureleed waarmee hij kampte, maar ook wanneer hij wel inzetbaar is, zit Karlsson vaak op de bank. De linksbuiten werd niet eens opgenomen in de Champions League-selectie van Bologna.

Twente rook zodoende een mogelijkheid om Karlsson terug te halen naar de Eredivisie. De club kreeg echter nul op het rekest van de buitenspeler, die 'vriendelijk heeft bedankt voor de interesse'. Karlsson heeft een contract tot medio 2028 bij Bologna, de huidige nummer zeven van de Serie A.

