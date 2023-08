AZ bevestigt transfer Jesper Karlsson en raakt mogelijk nóg een aanvaller kwijt

AZ heeft woensdagavond bevestigd dat Jesper Karlsson de club heeft verlaten. De 25-jarige Zweedse buitenspeler zet zijn loopbaan voort bij het Italiaanse Bologna, dat eerder deze zomer ook Sam Beukema al weghaalde uit Alkmaar. Bovendien is het niet uitgesloten dat trainer Pascal Jansen in de laatste dagen van de zomerse transferperiode nóg een aanvaller kwijtraakt.

Karlsson stond sinds september 2020 onder contract bij AZ, dat hem voor 2,6 miljoen euro wegkocht bij het Zweedse Elfsborg. In drie seizoenen zou hij uiteindelijk 124 wedstrijden voor de Alkmaarders spelen, waarin hij 46 treffers en 33 assists achter zijn naam wist te krijgen. Bovendien speelde hij zich met zijn goede spel namens AZ opnieuw in de kijker van de Zweedse nationale ploeg, waarvoor hij inmiddels elf interlands speelde en drie keer scoorde. Over de hoogte van de transfersom die het voor Karlsson ontvangt doet AZ geen mededelingen, maar de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio sprak maandag van een bedrag van tien à elf miljoen euro.

Technisch directeur Max Huiberts van AZ looft Karlsson in een verklaring op de clubsite als 'een speler waarvoor je naar het stadion komt'. Daarbij heeft de buitenspeler in de ogen van de beleidsbepaler een flinke ontwikkeling doorgemaakt: "Hij is de afgelopen jaren op en buiten het veld enorm gegroeid. We gaan ongetwijfeld nog veel van Jesper horen vanaf de internationale velden. Vanaf deze plek willen wij hem bedanken voor de vele AZ-harten die hij de afgelopen jaren heeft veroverd en bovendien veel succes wensen in de Serie A", aldus Huiberts.

Nog een vertrek?

Karlsson is na Milos Kerkez (Bournemouth), Tijjani Reijnders (AC Milan) en de eerder genoemde Beukema alweer de vierde basisspeler die Alkmaar deze zomer verlaat. En mogelijk blijft het daar niet bij, zo bleek woensdag op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met SK Brann in de voorronde van de Conference League dat donderdag gespeeld gaat worden. Spits Vangelis Pavlidis sloot tijdens het persmoment niet uit dat ook hij de komende week nog een stap gaat maken: "Of ik blijf of niet, hangt van een heleboel dingen af", wordt de Griek geciteerd door Voetbal International. "Misschien ga ik, misschien niet. We zien wel wat er de komende dagen gebeurt", aldus Pavlidis.