'AZ moet blijven vrezen: Vangelis Pavlidis verschijnt ook op Italiaanse radar'

AZ lijkt deze zomer tot het einde van de transfermarkt te moeten vrezen voor een vertrek van Vangelis Pavlidis. De spits werd eerder al gelinkt aan VfB Stuttgart en Benfica. Inmiddels is er met Bologna ook een club met belangstelling bijgekomen in de Italiaanse Serie A.

Dat nieuws wordt naar buiten gebracht door de Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio. Hij weet dat Bologna in de zoektocht naar een vervanger van Marko Arnautovic is uitgekomen bij Pavlidis. Arnautovic is op zijn beurt hard op weg om de nieuwe spits van Internazionale te worden. Pavlidis wordt gezien als geschikte opvolger van de ex-speler van onder meer FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

De 24-jarige Pavlidis ligt momenteel nog tot de zomer van 2025 vast in het AFAS Stadion. AZ is echter zeer duidelijk in de onderhandelingen over een transfer van de Griek. De Alkmaarders willen namelijk vijftien miljoen euro op tafel zien voor de aanvalsleider. Stuttgart legde een bod van dertien miljoen euro neer in Alkmaar. De Duitsers kregen daarop een resoluut 'nee' te horen.

De belangstelling van Benfica werd onlangs gemeld door A Bola. De Portugezen zoeken een opvolger voor Gonçalo Ramos, die naar Paris Saint-Germain is vertrokken. Santiago Giménez werd genoemd bij de club van trainer Roger Schmidt. De spits lijkt echter 'gewoon' nog een seizoen bij Feyenoord te blijven. River Plate-aanvaller Lucas Beltrán is ook nog een optie voor de titelhouder in Portugal.