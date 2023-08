AZ houdt voet bij stuk en weigert bod nummer drie, ter waarde van 13 miljoen euro

VfB Stuttgart heeft een bod van circa dertien miljoen euro uitgebracht op Vangelis Pavlidis, zo melden De Telegraaf en ELF Voetbal. Volgens beide media heeft AZ het bod echter afgewezen. De Alkmaarders zien het niet zitten om voor dat bedrag nog een sterkhouder te verliezen.

ELF schrijft dat het alweer het derde bod van Stuttgart was. De Bundesliga-club is vasthoudend en zou dus kunnen terugkeren met een nieuw bod. Eerder werd Pavlidis al in verband gebracht met AC Milan en AS Roma. Zijn vertrek zou een klap betekenen voor AZ, dat met Sam Beukema, Milos Kerkez en Tijjani Reijnders al enkele bepalende spelers is kwijtgeraakt in de zomer.

AZ zou minstens vijftien miljoen euro willen ontvangen voor Pavlidis, die in 2021 voor minstens 2,5 miljoen euro overkwam van Willem II. De 24-jarige Griek was afgelopen seizoen in 40 wedstrijden goed voor 22 doelpunten en 14 assists. Stuttgart is zoals gezegd niet de enige club met interesse. Met name Roma zou al serieus zijn geweest voor de scherpschutter.

Pavlidis wordt volgens Calciomercato door Roma-trainer José Mourinho gezien als de ideale vervanger van Tammy Abraham, die met een knieblessure voorlopig aan de kant zit. Om niet zonder spits te zitten, zijn de Romeinen naarstig op zoek naar een degelijke vervanger. Roma zou zich in eerste instantie in Alkmaar hebben gemeld om Pavlidis voor één jaar te huren. In de hoop dat Abraham volgend jaar gewoon weer de oude is. AZ zag hier niets in en veegde het bod van tafel.