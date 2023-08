Benfica kijkt bij 'bevriende' Eredivisie-club rond voor nieuwe spits

Benfica lijkt de komst van Feyenoord-spits Santiago Giménez uit het hoofd te moeten zetten, maar blijft toch rondkijken in de Eredivisie voor een nieuwe spits. Volgens A Bola kan AZ-spits Vangelis Pavlidis nog altijd een interessante optie zijn voor de ploeg van Roger Schmidt.

Pavlidis werd eind mei voor het eerst in verband gebracht met Benfica. Sindsdien was het stil, maar Pavlidis staat nog altijd op de lijst. "De relatie met AZ is goed. Tiago Dantas maakte onlangs op huurbasis de overstap van Benfica naar AZ. Ook haalde AZ Alexandre Penetra binnen, die een verleden heeft bij Benfica", schrijft A Bola.

Benfica zoekt een opvolger van Gonçalo Ramos, die op weg is naar Paris Saint-Germain. Lange tijd was Santiago Giménez de belangrijkste kandidaat, maar de Gold Cup-winnaar verlengde deze week zijn contract bij Feyenoord tot medio 2027. Benfica kijkt desondanks nog steeds rond in de Eredivisie, maar heeft ook River Plate-aanvaller Lucas Beltrán (22) op de korrel.

Benfica zou al contact hebben gelegd met de zaakwaarnemer van Beltrán, maar van een bod is nog geen sprake. Hij heeft bij zijn Argentijnse werkgever een contractuele afkoopsom van 25 miljoen euro. Daarmee is hij duurder dan Pavlidis, die ook in de belangstelling staat van VfL Wolfsburg en naar verluidt vijftien miljoen euro moet kosten.