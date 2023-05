'Volgende AZ-speler staat in de belangstelling van Portugese kampioen'

Vangelis Pavlidis staat in de belangstelling van de Portugese kampioen Benfica. De club uit Lissabon toonde ook al interesse voor Milos Kerkez. AZ-trainer Pascal Jansen ziet niet graag dat er veel bepalende spelers vertrekken uit Alkmaar.

Benfica is op zoek naar een vervanger voor Gonçalo Ramos en zijn uitgekomen bij Pavlidis, meldt Sport24. Ook zouden er diverse clubs uit de Bundesliga de Griek hoog op het lijstje hebben staan. Volgens het medium wil AZ alleen aan tafel gaan met clubs als er een bedrag van tussen zestien en achttien miljoen wordt geboden.

Naast de belangstelling voor Pavlidis wil Benfica ook voor Kerkez gaan. De linksback moet de naar Bayer Leverkusen vertrokken Alejandro Grimaldo vervangen. De geruchten namen vorige week toe, omdat de vleugelverdediger van AZ een foto op Instagram van Benfica likete.

Twee jaar geleden was er sprake van een volksverhuizing bij AZ. Calvin Stengs (Nice), Myron Boadu (AS Monaco), Marco Bizot (Stade Brest), Teun Koopmeiner (Atalanta Bergamo) en Jonas Svensson (Demirspor) verlieten de club. Dat wil trainer Jansen niet nog een keer meemaken. "Het vertrek van vijf bepalende spelers die goed waren voor vijfhonderd wedstrijden, zorgde voor een aardschok in de kleedkamer", zegt de oefenmeester bij De Telegraaf. "Daar hebben wij van geleerd. Het is iets dat je ten allen tijde moet voorkomen. Daarom gaan we nu de balans opmaken en rustig kijken wat er deze zomer überhaupt gaat gebeuren. Aan de hand daarvan nemen we de juiste rationale beslissingen."