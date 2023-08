Feyenoord slaat enorme slag: Santiago Giménez verlengt contract

Groot nieuws bij Feyenoord: Santiago Giménez heeft zijn contract met een jaar verlengd. Dat is een krachtig signaal dat de gewilde topschutter deze zomer in Rotterdam blijft. Zijn contract loopt nu door tot medio 2027.

YouTube: 'Miljoenenaankoop op de bank bij Feyenoord: eigenlijk waanzinnig'

Giménez werd zondag nog gevraagd naar zijn toekomst. "Ik kan niks beloven, want je weet niet wat er gaat gebeuren in het voetbal. Mijn hoofd is bij Feyenoord, en ik wil zelf graag blijven", liet hij toen weten aan ESPN na de oefenwedstrijd tegen Benfica (2-1 zege), waarin hij zelf tot scoren kwam.

Inmiddels lijkt hij dus wel de knoop te hebben doorgehakt. "Ik ben Feyenoord dankbaar voor het vertrouwen dat uit deze contractverlenging spreekt", zegt hij op de website van Feyenoord. "De club heeft mij op alle mogelijke manieren geholpen om mijn aanpassing goed te laten verlopen toen ik naar Rotterdam kwam. Door de hulp van de trainers en mijn medespelers heb ik een geweldig eerste seizoen beleefd. Met supporters die me altijd ongelofelijk veel energie geven. Daarmee leef ik echt mijn droom op dit moment en ik kijk meer dan uit naar het komende seizoen en onze nieuwe uitdagingen."

Eerder op de donderdag kwam vanuit Portugal het bericht dat de Mexicaan wordt gezien als de gewenste opvolger van Gonçalo Ramos, die op weg lijkt naar Benfica. Maar trainer Roger Schmidt lijkt na Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü niet opnieuw een sleutelspeler van Feyenoord te kunnen overnemen.

Giménez kwam vorig jaar voor vier miljoen euro over van Cruz Azul en wist Danilo uit de basiself te stoten bij Feyenoord. In 45 wedstrijden voor de club was hij goed voor 23 doelpunten. De spits besliste vorige maand nog de Gold Cup-finale voor Mexico tegen Panama (1-0)