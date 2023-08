'Benfica vindt bij Feyenoord de vervanger van man van 80 miljoen euro'

Feyenoord heeft aangegeven dat Santiago Giménez bij de club blijft, maar daarmee zijn de geruchten over een transfer nog niet voorbij. Benfica ziet de spits van Feyenoord als belangrijkste kandidaat om het aanstaande vertrek van Gonçalo Ramos naar Paris Saint-Germain op te vangen. Dat meldt de Portugese journalist Bruno Andrade.

Ramos heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met PSG, zo meldden RMC Sport en Le Parisien woensdagavond, waardoor het alleen nog wachten is op overeenstemming tussen de clubs. Benfica hanteert een vraagprijs van tachtig miljoen euro voor Ramos, wiens contract nog twee jaar doorloopt.

"Door het aanstaande vertrek van Gonçalo Ramos naar PSG is Benfica op zoek naar een nieuwe spits: eerst wordt gekeken naar opties in Europa", schrijft Andrade, die als journalist werkzaam is voor onder meer CNN Portugal en de grote tv-zender TVI. "De focus ligt op Santiago Giménez (Feyenoord). Maar er zijn ook opties in Zuid-Amerika die serieuzer worden: Beltrán (River Plate), Pedro (Flamengo) en Marcos Leonardo (Santos)."

Giménez werd zondag gevraagd naar zijn toekomst. "Ik kan niks beloven, want je weet niet wat er gaat gebeuren in het voetbal. Mijn hoofd is bij Feyenoord, en ik wil zelf graag blijven", liet hij weten aan ESPN na de oefenwedstrijd tegen Benfica (2-1 zege), waarin hij zelf tot scoren kwam. Het zal moeten blijken of hij toen tegen zijn nieuwe club uitkwam; Benfica nam deze zomer al Orkun Kökçü over van Feyenoord en trok vorig jaar Fredrik Aursnes aan.