Bliksemdeal: AZ verkoopt Karlsson voor 10 à 11 miljoen, medische keuring dinsdag

AZ gaat naar alle waarschijnlijkheid afscheid nemen van sterspeler Jesper Karlsson. De doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio is maandagavond met verrassend nieuws gekomen over de Zweedse aanvaller. De transferspecialist weet dat het Italiaanse Bologna een akkoord heeft bereikt met de Alkmaarse club.

Di Marzio schrijft zelfs al dat de komst van Karlsson naar Bologna ‘definitief’ is. De aanvaller zal voor een bedrag van circa tien tot elf miljoen euro overkomen van AZ. Dinsdag ondergaat de technisch verfijnde vleugelspeler de laatste medische tests, waarna hij vervolgens zijn handtekening onder een contract gaat zetten. Voor hoeveel jaar de Zweed gaat tekenen bij Bologna, wordt niet vermeldt door Di Marzio.

Artikel gaat verder onder video

Het feit dat Karlsson vertrekt bij AZ, mag wellicht geen verrassing heten voor de Alkmaarders. De club uit Noord-Holland zal echter wel verrast kunnen zijn over de timing van de transfer. Het was namelijk al een tijdje rustig rondom de aanvaller. Eerder werd bekend dat zowel Napoli als Lazio de buitenspeler op de korrel hadden.

Maar als we Di Marzio moeten geloven, wordt Bologna dus de nieuwe werkgever van de Zweed. Karlsson geldt al enkele jaren als een van de smaakmakers van AZ. De inmiddels 24-jarige aanvaller kwam in september 2020 naar de Alkmaarse club en scoorde sindsdien al 45 doelpunten. Dit seizoen kwam Karlsson nog geen wedstrijd in actie voor de ploeg van Pascal Jansen.