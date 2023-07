'Volgende grootmacht meldt zich in Alkmaar voor Jesper Karlsson'

Jesper Karlsson staat volgens de doorgaans goed geïnformeerde transferspecialst Gianluca Di Marzio in de belangstelling van Napoli. De regerend landskampioen van de Serie A schijnt de sterspeler van AZ zelfs hoog op het lijstje te hebben staan. De Zweedse vleugelspeler is ‘een van de eerste keuzes’ van de Napolitanen.

Naar verluidt zouden AZ en Napoli ook al contact hebben gehad over een overgang. Karlsson is volgens Di Marzio een van de belangrijkste targets voor Napoli. Eerder werd bekend dat ook Lazio gecharmeerd is in de vleugelspeler. De Italiaan weet dat de Romeinen nog niet hebben gesproken met de Alkmaarse club.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet voor het eerst dat Karlsson op de radar van Napoli verschijnt. Zowel in de zomer van 2021, als de zomer van 2022 gooide de Italiaanse club een hengeltje uit naar de Zweed. Heel concreet werd die belangstelling toen niet. Wellicht is dat dit jaar wel het geval.

De 24-jarige aanvaller draagt al sinds september 2020 het shirt van AZ. Vorig seizoen kwam hij 33 keer in actie voor de Alkmaarse club. Karlsson lag er een tijdje uit met een blessure. In de voorbije jaren was de Zweed goed voor 45 doelpunten.