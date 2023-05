Ronald de Boer heeft slecht nieuws voor AZ: ‘Ook hij gaat het verschil niet maken’

AZ verloor donderdagavond de eerste halve finale van de Conference League tegen West Ham. De Alkmaarders namen brutaal de leiding in Londen, maar gaven de voorsprong uiteindelijk uit handen (2-1). In het programma Voetbal Café van Ziggo Sport zijn de analisten ingegaan over de kansen van AZ in de return die volgende week donderdag gespeeld wordt in Alkmaar.

De nummer vier van de Eredivisie moest het in de uitwedstrijd doen zonder de geblesseerde sterspeler Jesper Karlsson. De kans dat de Zweedse buitenspeler in de return wél kan meedoen, is aanwezig. Ronald de Boer denkt echter dat Karlsson geen invloed heeft op het resultaat. “Je weet hoe dat gaat in de voetballerij, dan wordt hij meteen opgehemeld. Maar ik zie Karlsson ook niet het verschil maken”, begint de oud-voetballer.

“Tuurlijk, hij heeft geniale acties, maar ik verwacht niet dat AZ daardoor doorgaat. Al hoop ik dat natuurlijk wel”, gaat De Boer verder. Niet alleen Karlsson keert mogelijk terug in de basisopstelling van de Alkmaarders. Linksback Milos Kerkez zal zijn plekje weer innemen in plaats van Mees de Wit.

Andere uitblinker

De analisten van Ziggo Sport zagen AZ niet imponeren in Londen, maar konden wel één uitblinker aanwijzen uit de formatie van Pascal Jansen. “Ik vond Tijjani Reijnders echt het verschil maken”, aldus De Boer. “Die dribbels die die deed, die versnelling en natuurlijk zijn goal. Die jongen heeft echt wel potentie, ik denk dat er heel veel clubs geïnteresseerd zijn in hem”, gaat de oud-Ajacied verder. Volgens mede-analist Ruud Gullit is het niet gek dat Ajax interesse heeft in de middenvelder