De vriendin van , de Amerikaanse rapper Tabatha Robinson, is zwanger. Dat maakt Robinson, die beter bekend is onder haar artiestennaam DreamDoll, bekend via Instagram. Hoewel ze in haar uitgebreide Instagram-bericht niet de naam van Promes noemt, lijkt een recente doelpuntviering van Promes aan te tonen dat hij inderdaad verwacht opnieuw vader te worden.

De 32-jarige Promes speelt tegenwoordig in Dubai voor United FC en wist op 14 december te scoren in de gewonnen wedstrijd tegen Al-Fujairah (5-3). Hij deed daarna de bal onder zijn shirt. Promes heeft sindsdien enkele berichten op Instagram geplaatst, maar rept daarin met geen woord over de zwangerschap van zijn vriendin.

In februari 2024 werd bekend dat Promes en DreamDoll een relatie hebben. Robinson plaatste op sociale media een video met Promes, met de tekst ‘mijn liefde’. De video was volgens journalist Evert Santegoeds gemaakt in Dubai. “Zij is nu de vrouw in het leven van Promes”, zei Santegoeds in Shownieuws. Op dat moment zat Promes vast in Moskou, maar inmiddels is hij woonachtig in Dubai.

In maart 2024 dook Promes op in een video die DreamDoll op sociale media plaatste. Daarna bleef het stil rond het koppel, dus is het niet met zekerheid te zeggen dat Promes en DreamDoll nog bij elkaar zijn. Uit de beelden die DreamDoll van haar zwangerschap deelt, is wel af te leiden dat de zwangerschap vergevorderd is.

DreamDoll maakt geheim bekend

DreamDoll schrijft in haar uitgebreide bericht dat ze altijd al moeder heeft willen worden. Dat het nu zover is, vervult haar van blijdschap. "Ik heb dit deel van mijn leven zo lang geheim gehouden, maar nu ben ik eindelijk klaar om het met de wereld te delen. Aan mijn familie en vrienden: bedankt dat jullie zo betrouwbaar, ondersteunend en liefdevol zijn geweest in deze tijd. Ik hou zoveel van jullie en ben ontzettend dankbaar."

"Aan mijn baby: jij hebt mama zoveel rust gegeven", vervolgt de 32-jarige rapper uit New York. "Je hebt me alle zekerheid en kracht in de wereld gegeven en dankzij jou weet ik dat ik de beste moeder zal zijn die ik kan zijn."

Promes is al vader

Promes heeft overigens al drie kinderen: dochters Alaney en Aaliyah en zoon Noaquin. De voetballer houdt zijn kinderen echter buiten de schijnwerpers. Promes kreeg zijn drie kinderen met zijn ex Jamie, met wie hij jarenlang samen was.