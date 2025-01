Promes laat van zich horen vanuit Dubai en zorgt voor grote verbazing

gaat binnenkort een nieuw nummer uitbrengen. De veroordeelde voetballer is een samenwerking aangegaan met rapper Topperig. Donderdag verschenen de eerste beelden van de track op Instagram. Met name een zin in het nummer zorgt voor grote verbazing.

Promes speelt sinds afgelopen zomer voor United FC op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. De buitenspeler kreeg in Nederland celstraffen van totaal 7,5 jaar opgelegd voor het steken van zijn neef en betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. Na een verblijf bij Spartak Moskou in Rusland maakte hij afgelopen zomer de overstap naar Dubai.

In de VAE weet Promes zich prima bezig te houden. Samen met rapper Topperig heeft hij aan een nieuw nummer gewerkt. De eerste beelden daarvan verschenen donderdag op Instagram. Daarin refereert de voetballer aan het feit dat hij is veroordeeld. “We stressen niet om de justitie, we rennen niet voor de politie”, klinkt het uit de mond van de voormalig Ajacied.

Verbazing in reacties

Hoewel er veel positieve reacties zijn op het fragment, zijn er ook mensen die hun verbazing uitspreken. “Perfect voorbeeld van jezelf tegenspreken”, stelt iemand in de reacties, die van mening is dat Promes zijn celstraf moet komen uitzitten. “We rennen niet van politie… en heeft de ballen niet om naar Nederland te komen…”, stelt een ander.

