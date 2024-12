Voorbode van transfer? Ziyech traint op eerste kerstdag met ex-teamgenoot van Ajax

heeft woensdag op getraind met en Serge Aurier. Beelden van de trainingssessie werden op social media verspreid door Promes en Aurier.

Ziyech staat momenteel nog onder contract bij Galatasaray. De kans is echter groot dat de voormalig middenvelder van Ajax in de winterse transferperiode mag uitkijken naar een andere werkgever: transferexpert Rudy Galetti meldde begin deze week dat Ziyech met de Turkse grootmacht in gesprek is over de ontbinding van zijn contract, dat nog een halfjaar doorloopt.

Volgens Galetti hebben er veel clubs belangstelling voor Ziyech, maar zijn het de clubs uit Saudi-Arabië die de grootste kans maken op zijn handtekening. De linkspoot lijkt in elk geval al gearriveerd in het Midden-Oosten, aangezien hij woensdag met Promes trainde.

“Samen terug op het veld”, schrijft Promes op Instagram. Behalve Ziyech en Promes was ook Serge Aurier, vorig seizoen ploeggenoot van Ziyech bij Galatasaray en sinds afgelopen zomer clubloos, aanwezig op het trainingsveld.

Promes, in het seizoen 2018/19 ploeggenoot van Ziyech bij Ajax, staat momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten onder contract bij United FC. Hij moet in Nederland nog twee gevangenisstraffen van gezamenlijk 7,5 jaar uitzitten, maar ontloopt die vooralsnog omdat de Verenigde Arabische Emiraten geen uitleveringsverdrag hebben met Nederland.

📲 Hakim Ziyech sur Instagram avec Quincy Promes et Serge Aurier !🇲🇦🇳🇱🇨🇮



𝗟𝗮 𝗺𝗲́𝗰𝗵𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝘅𝗶𝗼𝗻🥶 pic.twitter.com/eOzVuVp7Iy — AJAX FRANCE 🇫🇷 (@AjaxHexagone) December 25, 2024

