DreamDoll komt met felle reactie op geruchten over Quincy Promes

De vriendin van , DreamDoll, heeft op X gereageerd op de geruchten rondom haar zwangerschap. De Amerikaanse rapper, wiens echte naam Tabatha Robinson is, kondigde donderdag aan dat ze zwanger was. Hoewel ze de naam van Promes niet noemde, leek het er door een recente doelpuntviering op dat hij inderdaad opnieuw vader verwacht te worden.

Donderdag maakte DreamDoll via Instagram bekend dat ze zwanger is. “Ik heb dit deel van mijn leven zo lang geheimgehouden, maar nu ben ik eindelijk klaar om het met de wereld te delen. Aan mijn familie en vrienden: bedankt dat jullie zo betrouwbaar, ondersteunend en liefdevol zijn geweest in deze tijd. Ik hou zoveel van jullie en ben ontzettend dankbaar”, schreef de rapper. Doordat Promes onlangs de bal onder zijn shirt deed bij het vieren van een goal, wekte dit de suggestie dat hij een kind verwacht.

In februari 2024 werd bekend dat Promes en DreamDoll een relatie hebben. Robinson plaatste op sociale media een video met Promes, met de tekst ‘mijn liefde’. De video was volgens journalist Evert Santegoeds gemaakt in Dubai. “Zij is nu de vrouw in het leven van Promes”, zei Santegoeds in Shownieuws. Op dat moment zat Promes vast in Moskou, maar inmiddels is hij woonachtig in Dubai.

In maart 2024 dook Promes op in een video die DreamDoll op social media plaatste. Daarna bleef het stil rond het koppel, dus is het niet met zekerheid te zeggen dat Promes en DreamDoll nog bij elkaar zijn. Uit de beelden die DreamDoll van haar zwangerschap deelt, is wel af te leiden dat de zwangerschap vergevorderd is.

Statement DreamDoll

Nadat er vele geruchten de ronde deden over de zwangerschap van DreamDoll, besloot de rapper uit New York in de pen te klimmen. “Genoeg is genoeg”, schrijft ze op X. “Het is belachelijk hoe een onbetrouwbare bron ervoor kan zorgen dat iedereen zonder bewijs geruchten verspreidt. Niemand weet hoe mijn kind is verwekt of wiens sperma daarvoor is gebruikt. Het feit dat ik in het verleden met iemand ben gezien, betekent niet dat ze onderdeel uitmaken van mijn toekomst.” Ook stelt Robinson dat haar zwangerschap in de afgelopen 72 uur aan ‘vijf verschillende mannen’ is gekoppeld. “Klaar! Zeg wat je wil over mij, maar laat mijn kind erbuiten. Laat me van mijn rust en zwangerschap genieten”, besluit ze.

Enough is enough. It’s ridiculous how one unreliable source can spark rumors that everyone spreads without proof.



Let me make this clear, just because I shared an announcement without sharing every detail of my story, the internet feels entitled to fill in the blanks with wild… — DreamDoll (@dreamdoll) January 4, 2025

