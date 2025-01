Tillman doet opvallende belofte voor tweede kampioenschap op rij met PSV

hoopt dit seizoen met PSV voor de tweede keer op rij de Eredivisie te winnen. Mocht de koploper daarin slagen, zal de Amerikaan aan het einde van het seizoen een interview in het Nederlands geven, zo belooft hij in gesprek met NU.nl.

Tillman wist afgelopen seizoen als huurspeler van Bayern München kampioen van Nederland te worden met PSV. Afgelopen zomer namen de Eindhovenaren de aanvallende middenvelder definitief over van de Duitse topclub en is hij dit seizoen hard op weg om weer landskampioen te worden. Na zeventien duels staat PSV op de eerste plaats in de Eredivisie, met een voorsprong van zes punten op nummer twee Ajax.

In gesprek met NU.nl blikt Tillman terug op zijn jeugd en overstap naar PSV. Voordat het interview begint, spreekt de Amerikaan ineens Nederlands. “Ik versta alles en ik spreek de taal aardig. Maar ik voel me nog niet comfortabel genoeg om het in een interview te doen”, maakte de middenvelder duidelijk.

Tillman belooft Nederlands interview

Mocht PSV dit jaar weer de landstitel veroveren, zal daar verandering in komen, zo maakt Tillman duidelijk. “In dat geval doe ik alsnog een interview in het Nederlands. Afgesproken.”

