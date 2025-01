Earnest Stewart doet PSV-fans transferbelofte

gaat PSV niet verlaten deze maand, zo belooft technisch directeur Earnest Stewart. Hoewel hij de aanstaande contractverlenging van Pepi niet wil bevestigen, maakt hij in een interview met GOAL wel duidelijk dat de Amerikaan op termijn Luuk de Jong gaat opvolgen als eerste spits in Eindhoven.

Vorige week wisten Voetbal International en het Eindhovens Dagblad te melden dat PSV in gesprek is met Pepi over een nieuw contract. Journalist Mounir Boualin van SoccerNews voegde daaraan toe dat er al een mondeling akkoord is bereikt over een nieuwe verbintenis tot medio 2030. Het huidige contract van Pepi loopt door tot de zomer van 2028. Met tien doelpunten in de Eredivisie is Pepi dit seizoen clubtopscorer van PSV, ofschoon hij meestal op de bank zit.

"Allereerst: vragen over transfers kan ik van tafel vegen, want er komt geen transfer”, belooft Stewart. “Dat is één ding wat zeker is.” De Amerikaan zegt dat zijn landgenoot zich ‘fantastisch heeft ontwikkeld’. “Toen hij bij ons tekende, was een van de dingen waar we nieuwsgierig naar waren, maar ook over spraken, zijn positionele spel: wat te doen als centrumspits in bepaalde situaties, vooral in krappe ruimtes. Als je ziet waar hij bijna anderhalf jaar geleden stond en waar hij nu staat, is dat geweldig. Hij heeft echt serieuze stappen gezet”

Pepi heeft ‘pech gehad’ doordat De Jong bij PSV speelt, weet Stewart. "Dat is zeker op het gebied van kopkracht een van de beste centrumspitsen. Ze hebben allebei gevochten om speeltijd, waar ze allebei tot op zekere hoogte ook beter door zijn geworden. Op een gegeven moment is Luuk, zou ik zeggen, niet de jongste meer, maar hij is op dit moment nog steeds goed voor ons, en hopelijk nog wat langer”, zegt hij over de 34-jarige aanvoerder. “Tegelijkertijd zien we ook dat Ricardo op een gegeven moment de nummer 1 van PSV gaat worden."

