'UEFA zwicht en dreigt Israël tóch uit te sluiten van Europees voetbal'

De UEFA overweegt onder druk van Qatar tóch om Israël uit te sluiten van deelname aan Europese wedstrijden, zo melden Israëlische media. Dat zou betekenen dat het land niet alleen wordt uitgesloten van deelname aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2026, maar ook dat Israëlische clubs niet meer welkom zouden zijn in de verschillende Europese clubtoernooien.

Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas en de situatie in Gaza gaan steeds meer stemmen op om Israël uit te sluiten van Europese en/of wereldwijde evenementen. Zo kondigden meerdere landen - waaronder Nederland - aan niet meer mee te willen doen aan het Eurovisie Songfestival als het land daar nog altijd welkom is. In Spanje gaan zelfs stemmen op om het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te boycotten indien Israël zich via de kwalificatiereeks zou verzekeren van een ticket.

Artikel gaat verder onder video

Israëlische media schrijven dat de UEFA inmiddels onder 'intense druk' staat om nog deze week te stemmen over een mogelijke uitsluiting van Israël. Vooral Qatar zou daarop aandringen. Dat land, de organisator van het WK van 2022, is één van de grootste donoren van de Europese voetbalbond en heeft dus behoorlijk wat invloed. Ironisch is het wel: Qatar lag rond het WK in dat land immers gigantisch onder vuur vanwege de mensenrechtensituatie in het land, maar zou nu dus aandringen op uitsluiting van een ander land.

Mocht de UEFA daadwerkelijk gaan stemmen over een mogelijke uitsluiting van Israël, dan valt die stemming 'vrijwel zeker' nadelig uit voor het land, zo schrijft The Times of Israel. "Slechts twee of drie van de twintig landen met stemrecht zijn standvastig tégen een uitsluiting", aldus de krant. De Israëlische voetbalbond IFA zou achter de schermen druk bezig zijn om bondgenoten te vinden in een poging de stemming niet te laten plaatsvinden, maar spreekt de berichtgeving via een woordvoerder zelf tegen. Bovendien zou het uitvoerend comité van de UEFA volgens de eigen website pas op 3 december aanstaande weer bij elkaar komen, en dus niet deze week.

'Wonder dat Israël nog niet uitgesloten is'

Israël staat na vijf gespeelde wedstrijden op de derde plaats in groep I van de Europese WK-kwalificatiereeks, met evenveel punten maar een wedstrijd meer gespeeld dan nummer twee Italië. In clubverband wordt het land dit seizoen vertegenwoordigd door Maccabi Tel Aviv, dat woensdag in de eerste spelronde van de Europa League een uitduel bij PAOK Saloniki in Griekenland speelt. Shlomi Barzel, hoofd communicatie bij de voetbalbond, zei vorige week in een interview nog dat uitsluiting 'bijna een doodsteek voor het Israëlische voetbal' zou betekenen en vreesde hardop dat een dergelijke beslissing ook gevolgen zou gaan hebben voor andere sporten. Dat het land vooralsnog overal welkom is verbaast Barzel: "Ik ben verrast dat we nog steeds in internationale toernooien zitten. In veel opzichten is dit een wonder. Historisch gezien zijn landen voor veel minder uitgesloten", aldus de bondsfunctionaris.