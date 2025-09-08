Italië verslaat Israël met 4-5, spelers worden achternagezeten

Italië heeft ternauwernood een overwinning uit het vuur gesleept in een knotsgekke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Israël. In het Hongaarse Debrecen eindigde het duel in 4-5, met Sandro Tonali als gevierde man dankzij een late treffer in blessuretijd.

De avond begon rampzalig voor de Azzurri. Na slechts zestien minuten werkte Manuel Locatelli de bal in eigen doel, waardoor Israël verrassend op voorsprong kwam. Pas vlak voor rust wist Moise Kean de stand gelijk te trekken na voorbereidend werk van Mateo Retegui: 1-1.

Wervelend tweede bedrijf

Artikel gaat verder onder video

Na de pauze barstte het spektakel pas echt los. Dor Peretz zette Israël opnieuw op voorsprong (2-1), maar Kean repareerde de schade vrijwel direct met zijn tweede van de avond. Nog geen vijf minuten later zorgde Matteo Politano, opnieuw na een slimme actie van Retegui, voor de eerste Italiaanse voorsprong: 2-3.

Giacomo Raspadori leek het duel in veilige haven te brengen door twintig minuten voor tijd de 2-4 binnen te werken. Toch gaf Italië de winst bijna nog volledig uit handen. Eerst maakte Alessandro Bastoni een ongelukkige eigen goal (3-4), waarna Peretz in de 89ste minuut zijn tweede van de avond binnentikte en de Israëli’s naast Italië bracht: 4-4.

Tonali beslist

Het slotakkoord kwam in minuut 91 echter van Italiaanse zijde. In de eerste minuut van de blessuretijd slingerde Tonali een ogenschijnlijk ongevaarlijke bal het strafschopgebied in, die iedereen miste en pardoes in de verre hoek rolde: 4-5. Daarmee pakte Italië de volle buit, al ging dat allerminst overtuigend.

Stand in de groep

Dankzij de zwaarbevochten zege klimt Italië naar negen punten uit vier wedstrijden, evenveel als Israël maar met een beter doelsaldo. Beide landen blijven echter achter koploper Noorwegen, dat na vier zeges uit evenveel duels fier bovenaan staat met twaalf punten.

Italië zal opgelucht ademhalen na een avond vol fouten, eigen doelpunten en open defensieve gaten, maar weet dat er nog veel werk aan de winkel is richting het WK van 2026. Na afloop van de wedstrijd liepen de gemoederen hoog op en werden de Italiaanse spelers achternagezeten door de Israëli's, waardoor opstootjes ontstonden.