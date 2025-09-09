Frits Barend meldt zich woedend op X tijdens Israël-Italië, twitteraars reageren eensgezind

Frits Barend meldt zich tijdens het spektakelstuk tussen Israël en Italië woedend op X. De 78-jarige journalist vermoedt dat anti-Israëlische sympathieën de reden zijn voor het afkeuren van de eerste Israëlische treffer door de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic.

Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas werd het WK-kwalificatieduel tussen Israël en Italië maandagavond in het Hongaarse Debrecen gespeeld. De Israëli's dachten al na drie minuten op voorsprong te komen toen Donnarumma een hoekschop ongelukkig in zijn eigen doel sloeg. Dat feestje ging echter niet door: de sluitpost werd namelijk gehinderd door de Israëlische FC Twente-verdediger Stav Lemkin, zo oordeelde Vincic.

Barend is het daar totaal niet mee eens. "Zuivere goal Israël na blunder doelman Donnarumma van Italië afgekeurd. Waarom? Wat denken we/jullie?", schrijft de journalist op X. Als Vincic even later géén vrije trap toekent na een vermeende overtreding van de Italiaanse doelman schrijft Barend: "'Niets aan de hand' volgens scheidsrechter uit zeer anti-Israëlische Slovenië." Door een eigen doelpunt van Manuel Locatelli kwam Israël na een kwartier alsnog op 1-0: "Pas nu Italië zelf scoort voor Israël telt 'ie", noteert Barend.

De vermoedens van Barend worden door veel van zijn volgers niet gedeeld, zo blijkt uit de reacties op zijn tweets. "Je kan ook te veel overal iets achter willen zoeken", schrijft iemand. "Ga nou niet achter elke boom een politieagent zien. Nu draai je door", aldus een andere reageerder. "Vindt u uw reactie zelf niet een beetje ziekelijk?", vraagt een derde twitteraar aan de journalist. Ook EenVandaag-journalist Diederik de Groot laat in een reactie op de tweede tweet van Barend van zich horen. "Nogal een suggestie die u al in de 1e tweet doet. En dat zonder enig bewijs of wat dan ook. En daarna ook nog de man extra verdacht maken vanwege het land waar hij vandaan komt? Dat is toch juist iets wat u verwerpt als het bij Israëli's gebeurt? Het valt me echt tegen van een man van uw statuur, een gerespecteerd journalist nota bene", aldus De Groot.