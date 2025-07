Serie A-club liet Gloukh lopen door zijn Israëlische nationaliteit

werd door Como als een ‘interessante speler’ gezien, zo stelt het Algemeen Dagblad. De samenwerkingspartner van Ajax zag echter af van de komst van de middenvelder, omdat de Indonesische eigenaren hier een stokje voor staken. Zij wilden namelijk geen Israëliër bij de club hebben.

Ajax staat op het punt zich te versterken met Gloukh, die gaat overkomen van Red Bull Salzburg. De Amsterdammers gaan een bedrag van veertien miljoen euro betalen voor de Israëliër, die te boek staat als groot talent. Ondanks zijn potentie waren er niet heel veel clubs die met de middenvelder in zee wilden gaan. Alleen AS Roma heeft nog geprobeerd de deal te kapen, door Gloukh 2,5 keer zo veel te bieden als Ajax.

Uit Italië was niet alleen Roma geïnteresseerd in Gloukh; ook Como volgde hem. Hoewel de samenwerkingspartner van Ajax de middenvelder een ‘interessante’ speler vond, werd er volgens het AD wegens zijn nationaliteit afgezien van de transfer. “Door de oorlog van zijn land met Hamas, ligt het aantrekken van een Israëlische speler gevoelig. Gaza ligt zwaar onder vuur en er vallen vele burgerslachtoffers met een islamitische achtergrond”, schetst de krant.

Tegenwoordig zijn steeds meer clubs in handen van buitenlandse eigenaren, die vaak een achtergrond in de islamitische wereld hebben. “Die zijn mogelijk huiverig bij het aantrekken van een speler uit een land dat in een oorlog veel islamitische burgerdoden veroorzaakt”, schrijft het AD. Dat is in ieder geval bij Como het geval. “De bestuurders kregen van de Indonesische eigenaren te horen dat zij geen spelers uit Israël mogen aantrekken.” In Indonesië wonen zo’n 240 miljoen moslims, in absolute aantallen het meeste ter wereld.