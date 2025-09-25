'UEFA beslist volgende week over Israël, 'Uitsluiting kan Infantino goed uitkomen'

De UEFA gaat volgende week een besluit nemen over het mogelijk uitsluiten van Israël uit alle door de Europese voetbalbond georganiseerde competities, zo meldt The Times. Mocht het land inderdaad niet meer mee mogen doen aan de kwalificatie voor het WK van 2026, dan zou dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino weleens héél goed uit kunnen komen, aldus de Britse krant.

Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas staat er grote druk op de UEFA én de FIFA om Israël te weren van het WK-kwalificatietoernooi. Adviseurs van de Verenigde Naties hebben er bij de Europese en wereldvoetbalbond op aangedrongen om het land uit te sluiten, nadat een onderzoekscommissie concludeerde dat het land Israël zich in Gaza schuldig maakt aan het plegen van genocide. The Times schrijft bovendien dat een 'grote meerderheid' van de leden van het uitvoerend comité van de UEFA vóór een uitsluiting van Israël is, net als veel aangesloten voetbalbonden. Daarbij wordt Rusland, dat sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zowel op club- als op landenniveau nergens meer welkom is, als voorbeeld gezien.

Een mogelijke uitsluiting van Israël door de UEFA zou FIFA-voorzitter Infantino goed uit kunnen komen. Als de FIFA zélf met een uitsluiting zou komen, dan komt zijn goede verstandhouding met de Amerikaanse president Donald Trump namelijk in gevaar. Anderzijds heeft Infantino ook goede banden in de Arabische wereld, waaronder met Saudi-Arabië en Qatar. Die landen voeren juist druk op hem op om actie jegens Israël te ondernemen, helemaal sinds Israël eerder deze maand met drones een aanval op de Qatarese hoofdstad Doha uitvoerden. Onder Infantino's voorzitterschap werden de WK's van 2022 en 2030 toegewezen aan Qatar en Saudi-Arabië, terwijl het toernooi van 2026 wordt georganiseerd door de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Israël in Europees verband

De nationale ploeg van Israël staat na vijf gespeelde wedstrijden op de derde plaats in groep I van de Europese WK-kwalificatiereeks, met evenveel punten maar een wedstrijd meer gespeeld dan nummer twee Italië. In clubverband wordt het land dit seizoen vertegenwoordigd door Maccabi Tel Aviv, dat uitkomt in de Europa League. Gisteren (woensdag) eindigde de eerste wedstrijd van de Israëlische club, uit bij het Griekse PAOK Saloniki, in een 0-0 gelijkspel. Fans van de thuisploeg spraken zich tijdens de wedstrijd duidelijk uit over de situatie in het Midden-Oosten, met boodschappen als 'Stop genocide' en 'Toon Israël de rode kaart' op grote spandoeken.