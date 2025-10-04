Infantino duidelijk over mogelijke uitsluiting Israël van WK 2026

Gianni Infantino, de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, spreekt zich voor het eerst publiekelijk uit over een mogelijke uitsluiting van Israël van deelname aan het WK van 2026. Hoewel daar vanwege de oorlog met Hamas en de situatie en Gaza steeds meer stemmen voor opgaan, stelt Infantino dat het niet aan de FIFA is om geopolitieke problemen op te lossen.

Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties stelde in september vast dat Israël zich in Gaza schuldig maakt aan genocide. Die conclusie deed de roep om repercussies voor het land alleen maar toenemen. De Noorse voetbalbond vindt bijvoorbeeld dat Israël dezelfde behandeling verdient als Rusland, dat vanwege de oorlog in Oekraïne sinds 2022 wordt geweerd van alle grote internationale (sport)evenementen. Ook een groep van 48 bekende voetballers, waaronder Paul Pogba, Anwar El Ghazi en Hakim Ziyech ondertekenden een petitie om Israël uit te sluiten.

Bij een FIFA-bijeenkomst in Zürich spreekt Infantino zich voor het eerst publiekelijk uit over een mogelijke actie tegen Israël. "Onze gedachten gaan uit naar zij die lijden onder de vele conflicten die vandaag de dag bestaan in de wereld. De belangrijkste boodschap die het voetbal nu kan overbrengen is er eentje van vrede en eenheid", wordt de Zwitser geciteerd door de BBC. "De FIFA kan geopolitieke problemen niet oplossen, maar kan én moet wereldwijd de verenigende, educatieve, culturele en humanitaire waarden van het voetbal benutten", houdt de voorzitter het vaag.

Vice-voorzitter Victor Montagliani van de FIFA liet zich eerder deze week ook al uit over de situatie rond Israël en legde de bal bij die gelegenheid bij de UEFA. "Vooraleerst is Israël lid van de UEFA. Zoals ik moet dealen met leden uit mijn regio, moeten zij dealen met de hunne", aldus de Canadees. De Europese voetbalbond kan Israël echter niet uitsluiten van de WK-kwalificatie, die onder de vlag van de FIFA wordt gespeeld, zo stelde de Volkskrant eerder deze week. Wel zou de UEFA op clubniveau kunnen ingrijpen en Israëlische clubs kunnen weren uit de Europese clubtoernooien. Het land wordt in de competitiefase van de drie toernooien enkel vertegenwoordigd door Maccabi Tel Aviv, dat uitkomt in de Europa League.