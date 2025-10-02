Boycot Israël aanstaande? Ingewijden komen met compleet ander verhaal

Een boycot van Israël door de UEFA of de FIFA is (voorlopig) niet aan de orde, zo melden ingewijden aan de Volkskrant. Vanwege de oorlog met Hamas en de situatie in Gaza gaan steeds meer stemmen op om het land te weren van internationale (sport)evenementen, maar om verschillende redenen gaan de Europese en wereldvoetbalbond daar nog niet in mee.

Lise Klaveness, de voorzitter van de Noorse voetbalbond NFF, roept in een podcast op tot actie: "Als Rusland eruit ligt, dan ook Israël", aldus de oud-voetbalster. Eerder deze week ondertekende een groep van 48 voetballers, waaronder Paul Pogba, Hakim Ziyech en Anwar El Ghazi, een petitie waarin wordt opgeroepen tot een boycot van het land. De Britse kwaliteitskrant The Times wist vorige week nog te melden dat een 'grote meerderheid' van de twintig leden van het uitvoerend comité van de UEFA vóór het uitsluiten van Israël zou zijn. Toch lijkt er voorlopig geen maatregel verwacht te moeten worden van de UEFA of de FIFA.

"Wie zijn oor te luister legt in het internationale voetbalbestuur, hoort een ander verhaal. Van een boycot van Israël is geen sprake", schrijft de Volkskrant namelijk. "Zelfs een besluit daarover ligt (nog) niet op tafel, zo zeggen ingewijden tegen de Volkskrant, onder de voorwaarde van anonimiteit. Daarbij wacht ook het voetbal af of Hamas instemt met het door de Amerikaanse president Trump gelanceerde vredesplan", aldus de ochtendkrant.

Er zijn verschillende redenen waarom Israël nog niet dezelfde sanctie heeft gekregen die eerder wél aan Rusland (vanwege de oorlog in Oekraïne) werd opgelegd. "Verkeerde timing, onmacht, onzekerheid en angst voor de consequenties bemoeilijken het besluit om Israël uit te sluiten. Een groeiend aantal voetbalbonden voelt er wel iets voor, maar vreest ook dat een Europese boycot te weinig uithaalt. De Uefa kan Israël namelijk niet uitsluiten van de WK-kwalificatie; dat is aan de Fifa."

Bijkomend nadeel is de 'pro-Israëlische' houding van de Verenigde Staten, één van de drie landen die het WK van 2026 organiseert. Die leidt tot 'terughoudendheid' binnen het Europese voetbal om zich krachtig uit te spreken over de situatie. "Ook omdat Fifa-voorzitter Gianni Infantino zich graag op zijn goede relaties met Trump laat voorstaan (de Fifa opende zelfs een kantoor in de Trump Tower), lijkt een wereldwijde boycot in elk geval uitgesloten", schrijft de Volkskrant. "Als het komende WK in Qatar was, zou het veel makkelijker geweest zijn", wordt 'een bondsofficial' geciteerd.