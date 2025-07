Sarina Wiegman kan ogen niet geloven tijdens huldiging Engelse vrouwen

Sarina Wiegman is dinsdagmiddag gigantisch verrast tijdens de huldiging van haar EK-winnende ploeg van Engeland. Tot grote vreugde van de Nederlandse bondscoach stapte haar favoriete artiest Burna Boy ineens het podium op.

Wiegman schreef zondag geschiedenis door met de Engelse vrouwenploeg in de EK-finale af te rekenen met Spanje, dat na strafschoppen werd verslagen. Het betekende de derde (!) opeenvolgende Europese titel voor de Nederlandse coach, die in 2017 met Nederland en in 2022 met Engeland ook al beslag legde op de beker. Tussendoor bereikte Wiegman met beide landen bovendien de finale van het Wereldkampioenschap, waarin de Verenigde Staten en Spanje echter te sterk bleken.

Artikel gaat verder onder video

De Europese titel wordt in Engeland flink gevierd. Gisteren (maandag) landde de ploeg in Londen, reeds op het vliegveld werden de Lionesses onthaald door een enthousiaste menigte. Later op de dag bracht de gehele selectie en staf een bezoek aan 10 Downing Street, de ambtswoning van premier Keir Starmer.

Dinsdag wordt de ploeg op een open bus rondgereden door het centrum van de hoofdstad, waar naar schatting zo'n 65 duizend fans langs de routen stonden. Aangekomen bij het podium wordt Wiegman compleet verrast als Burna Boy plotseling wordt aangekondigd. "No way!", roept de Nederlandse succescoach in de microfoon. De zanger omhelst Wiegman vervolgens, voordat hij zijn hit For My Hand, die hij in 2022 uitbracht in samenwerking met Ed Sheeran, inzet. "Beeld ik me dit in of stond Wiegman echt voor tienduizenden fans op het podium te dansen met Burna Boy? Ongelooflijke taferelen!", schrijft de verslaggever van de BBC in het liveblog dat de Britse omroep bijhoudt van de festiviteiten.