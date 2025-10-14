denkt dat de nationale ploeg van Japan op het punt is aangekomen dat het kansmaakt op de eindzege op het WK. De spits van Feyenoord maakte dinsdag de winnende goal in de oefenwedstrijd tegen Brazilië (3-2).

Ueda mocht zich dinsdag in de basis laten zien bij Japan in het oefenduel met Brazilië. Het Zuid-Amerikaanse land stond halverwege het duel met 0-2 voor door treffers van Paulo Henrique en Gabriel Martinelli. In de tweede helft wist Japan via Takumi Minamino en Keito Nakamura langszij te komen, waarna Ueda twintig minuten voor tijd de winnende tegen de touwen kopte.

Na afloop van de wedstrijd was Ueda erg blij met de treffer, zo wordt hij geciteerd door verschillende Japanse media. “Ik wilde eigenlijk in de aanval voor mijn goal al scoren, maar ik ben blij dat ik nu een belangrijk doelpunt heb gemaakt”, laat de aanvaller van Feyenoord weten.

Japan wist zich als een van de eerste landen te plaatsen voor het WK van komende zomer. Na de zege op Brazilië krijgt Ueda de vraag wat zijn doel is op de eindronde. “Natuurlijk wil ik dat winnen, net als het team”, toont de spits zich enorm ambitieus. “We kunnen niets beloven, maar alle spelers, inclusief mijzelf, zijn aan het groeien. Ik denk dat we op een punt zijn aangekomen dat we ernaar kunnen streven.”

