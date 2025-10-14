Live voetbal 1

Ueda toont zich enorm ambitieus en mikt op WK-titel met Japan

Ayase Ueda in actie namens Japan
Foto: © Imago
0 reacties
Niels Hassfeld
14 oktober 2025, 17:49

Ayase Ueda denkt dat de nationale ploeg van Japan op het punt is aangekomen dat het kansmaakt op de eindzege op het WK. De spits van Feyenoord maakte dinsdag de winnende goal in de oefenwedstrijd tegen Brazilië (3-2).

Ueda mocht zich dinsdag in de basis laten zien bij Japan in het oefenduel met Brazilië. Het Zuid-Amerikaanse land stond halverwege het duel met 0-2 voor door treffers van Paulo Henrique en Gabriel Martinelli. In de tweede helft wist Japan via Takumi Minamino en Keito Nakamura langszij te komen, waarna Ueda twintig minuten voor tijd de winnende tegen de touwen kopte.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de wedstrijd was Ueda erg blij met de treffer, zo wordt hij geciteerd door verschillende Japanse media. “Ik wilde eigenlijk in de aanval voor mijn goal al scoren, maar ik ben blij dat ik nu een belangrijk doelpunt heb gemaakt”, laat de aanvaller van Feyenoord weten.

Japan wist zich als een van de eerste landen te plaatsen voor het WK van komende zomer. Na de zege op Brazilië krijgt Ueda de vraag wat zijn doel is op de eindronde. “Natuurlijk wil ik dat winnen, net als het team”, toont de spits zich enorm ambitieus. “We kunnen niets beloven, maar alle spelers, inclusief mijzelf, zijn aan het groeien. Ik denk dat we op een punt zijn aangekomen dat we ernaar kunnen streven.”

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ayase Ueda in actie namens Japan

Ueda zet goede Feyenoord-vorm door bij Japan met late gelijkmaker

  • vr 10 oktober, 15:06
  • 10 okt. 15:06
Ayase Ueda Feyenoord

Kieft verandert volledig van mening over Ueda: ‘Zag het niet in hem, maar nu wel’

  • vr 10 oktober, 05:55
  • 10 okt. 05:55
Masanaga Kageyama

Technisch directeur Japanse bond Kageyama veroordeeld en ontslagen na kijken kinderporno in vliegtuig

  • di 7 oktober, 18:15
  • 7 okt. 18:15
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Japan - Brazilië

3 - 2
Vandaag gespeeld om 12:30
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2025

Meer info

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
8
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel