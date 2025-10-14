Ayase Ueda heeft zich dinsdag tot matchwinner gekroond in een vriendschappelijke wedstrijd tussen Japan en Brazilië. De spits van Feyenoord kopte een twintig minuten voor tijd de 3-2 tegen de touwen, waarmee hij een spectaculaire comeback van de Japanners completeerde.
De Brazilianen traden in het Ajinomoto-stadion aan met een aantal grote namen, waaronder Vinícius Júnior (Real Madrid) en Gabriel Martinelli (Arsenal). De vijfvoudig wereldkampioen leek op weg naar een probleemloze zege: halverwege leidde het elftal van bondscoach Carlo Ancelotti door treffers van Paulo Henrique en Martinelli al met 0-2.
Na rust wist Japan, waar zowel Ueda als Feyenoord-ploeggenoot Tsuyoshi Watanabe in de basis begon, het tij echter te keren. Eerst zorgde Takumi Minamino voor de aansluitingstreffer, waarna Keito Nakamura (ex-FC Twente) na een uur spelen de gelijkmaker produceerde. Twintig minuten voor tijd kroonde Ueda zich tot matchwinner. De topscorer van de Eredivisie kopte een hoekschop tegen de touwen - waarbij moet worden aangetekend dat de Braziliaanse doelman Hugo Souza, ploeggenoot van Memphis Depay bij Corinthians, er bepaald niet goed uit zag.
Je weet dat hij ook de huidige topscorer is van de eredivisie? Met 8 wedstrijden, 8 doelpunten? En dat hij in 34 interlands 16x heeft weten te scoren. Ik denk dat hij het doel wel weet te vinden. Jij met je opmerkingen zit er toch wel heel vaak naast. Maar ja, feiten. Dat is niet zo belangrijk voor je.
@Mike, topscoorder zegt niks. Alleen maar tegen kleine clubs in het rechter rijtje nagenoeg. Wat is daarvan de waarde? Ik zag hem niet tegen Fenerbahce, Braga of Aston Villa. Jij wel? Dat zijn de wedstrijden die tellen, niet nac thuis ofzo. @hops, je blijft een beetje hangen met je berichten. 3x al op mijn reactie, fcupdate lezen jullie mee?
@descheids heel erg zielig man. Ik zie ook constant jouw naam als er iets gerelateerd is aan Feyenoord. Sowieso al feitelijk onjuist, Ueda is momenteel lekker bezig. Als dit je al moeite kost om te bevestigen, wat doe je dan op deze website? Wat is je einddoel? Moeten we allemaal Ajaxsupporters worden? Wil jij stukjes schrijven? Moeten we allemaal reageren op je en jij weer kan antwoorden "ik bepaal zelf wel wat ik wel en niet zeg". Zoek een hobby, doe iets wat je gelukkig maakt. Tenzij dit je hobby is en je gelukkig maakt, in dat geval verwijs ik je naar mijn eerste zin.
@descheids jouw ranglijst begint vanaf plek 3, dus 4 tm 18 is rechterrijtje? Az, groningen en utrecht zullen 'blij' zijn met jouw 'voetbalkennis' aangezien die op 4, 5 en 9 staan. En inderdaad : tegen braga heb je hem niet gezien, hij zat thuis. Tegen villa kreeg hij grote kansen waarbij jij zelf nog zei dat die hadden moeten zitten (plus 1 onterecht afgekeurde, maar jij kent alleen onterecht goedgekeurde doelpunten in je wereldje). Anders nog iets uit je grote sprookjesatlas?
