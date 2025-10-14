heeft zich dinsdag tot matchwinner gekroond in een vriendschappelijke wedstrijd tussen Japan en Brazilië. De spits van Feyenoord kopte een twintig minuten voor tijd de 3-2 tegen de touwen, waarmee hij een spectaculaire comeback van de Japanners completeerde.

De Brazilianen traden in het Ajinomoto-stadion aan met een aantal grote namen, waaronder Vinícius Júnior (Real Madrid) en Gabriel Martinelli (Arsenal). De vijfvoudig wereldkampioen leek op weg naar een probleemloze zege: halverwege leidde het elftal van bondscoach Carlo Ancelotti door treffers van Paulo Henrique en Martinelli al met 0-2.

Na rust wist Japan, waar zowel Ueda als Feyenoord-ploeggenoot Tsuyoshi Watanabe in de basis begon, het tij echter te keren. Eerst zorgde Takumi Minamino voor de aansluitingstreffer, waarna Keito Nakamura (ex-FC Twente) na een uur spelen de gelijkmaker produceerde. Twintig minuten voor tijd kroonde Ueda zich tot matchwinner. De topscorer van de Eredivisie kopte een hoekschop tegen de touwen - waarbij moet worden aangetekend dat de Braziliaanse doelman Hugo Souza, ploeggenoot van Memphis Depay bij Corinthians, er bepaald niet goed uit zag.

🇯🇵🎯 Ayase Ueda with a powerful header straight at the keeper who can’t keep it out, his 10th goal of the season across Feyenoord and Japan.



He’s in top form right now 🔝

pic.twitter.com/wNCFAbaEb9 — Japanese Football (@JapaneseFbl) October 14, 2025