Japan voltooit spectaculaire comeback tegen Brazilië, Feyenoord-spits Ueda matchwinner

Ayase Ueda als speler van Japan
Foto: © Imago
Frank Hoekman
14 oktober 2025, 14:32

Ayase Ueda heeft zich dinsdag tot matchwinner gekroond in een vriendschappelijke wedstrijd tussen Japan en Brazilië. De spits van Feyenoord kopte een twintig minuten voor tijd de 3-2 tegen de touwen, waarmee hij een spectaculaire comeback van de Japanners completeerde.

De Brazilianen traden in het Ajinomoto-stadion aan met een aantal grote namen, waaronder Vinícius Júnior (Real Madrid) en Gabriel Martinelli (Arsenal). De vijfvoudig wereldkampioen leek op weg naar een probleemloze zege: halverwege leidde het elftal van bondscoach Carlo Ancelotti door treffers van Paulo Henrique en Martinelli al met 0-2.

Na rust wist Japan, waar zowel Ueda als Feyenoord-ploeggenoot Tsuyoshi Watanabe in de basis begon, het tij echter te keren. Eerst zorgde Takumi Minamino voor de aansluitingstreffer, waarna Keito Nakamura (ex-FC Twente) na een uur spelen de gelijkmaker produceerde. Twintig minuten voor tijd kroonde Ueda zich tot matchwinner. De topscorer van de Eredivisie kopte een hoekschop tegen de touwen - waarbij moet worden aangetekend dat de Braziliaanse doelman Hugo Souza, ploeggenoot van Memphis Depay bij Corinthians, er bepaald niet goed uit zag.

Ayase Ueda in actie namens Japan

Ueda zet goede Feyenoord-vorm door bij Japan met late gelijkmaker

  • vr 10 oktober, 15:06
  • 10 okt. 15:06
Tuchel hekelt 'stille' Engelse fans op Wembley na 3-0 zege op Wales

Tuchel hekelt 'stille' Engelse fans op Wembley na 3-0 zege op Wales

  • vr 10 oktober, 13:52
  • 10 okt. 13:52
Ayase Ueda Feyenoord

Kieft verandert volledig van mening over Ueda: ‘Zag het niet in hem, maar nu wel’

  • vr 10 oktober, 05:55
  • 10 okt. 05:55
descheids
355 Reacties
26 Dagen lid
554 Likes
descheids
  • 1
    + 1
avatar

vriendschappelijk tegen Brazilie B, dus dat zegt feitelijk niks. Wel fijn dat hij eens het doel weet te vinden, ook al is het volledig dankzij de keeper.

Hops
367 Reacties
1.113 Dagen lid
1.049 Likes
Hops
  • 2
    + 1
avatar

@descheids moet je weer huilen jongtje ga maar naar papa toe geeft jou ook geen knuffel want hij mag jou ook niet

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
583 Reacties
1.113 Dagen lid
4.888 Likes
Mike
  • 1
    + 1
avatar

Je weet dat hij ook de huidige topscorer is van de eredivisie? Met 8 wedstrijden, 8 doelpunten? En dat hij in 34 interlands 16x heeft weten te scoren. Ik denk dat hij het doel wel weet te vinden. Jij met je opmerkingen zit er toch wel heel vaak naast. Maar ja, feiten. Dat is niet zo belangrijk voor je.

descheids
355 Reacties
26 Dagen lid
554 Likes
descheids
  • 0
    + 1
avatar

@Mike, topscoorder zegt niks. Alleen maar tegen kleine clubs in het rechter rijtje nagenoeg. Wat is daarvan de waarde? Ik zag hem niet tegen Fenerbahce, Braga of Aston Villa. Jij wel? Dat zijn de wedstrijden die tellen, niet nac thuis ofzo. @hops, je blijft een beetje hangen met je berichten. 3x al op mijn reactie, fcupdate lezen jullie mee?

Hops
367 Reacties
1.113 Dagen lid
1.049 Likes
Hops
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Haha triest figuur

descheids
355 Reacties
26 Dagen lid
554 Likes
descheids
  • 0
    + 1
avatar

4x inmiddels, maar we kennen het gezegde, waar de mond van vol is loopt het hart van over .

svl
195 Reacties
1.051 Dagen lid
1.899 Likes
svl
  • 0
    + 1
avatar

@descheids heel erg zielig man. Ik zie ook constant jouw naam als er iets gerelateerd is aan Feyenoord. Sowieso al feitelijk onjuist, Ueda is momenteel lekker bezig. Als dit je al moeite kost om te bevestigen, wat doe je dan op deze website? Wat is je einddoel? Moeten we allemaal Ajaxsupporters worden? Wil jij stukjes schrijven? Moeten we allemaal reageren op je en jij weer kan antwoorden "ik bepaal zelf wel wat ik wel en niet zeg". Zoek een hobby, doe iets wat je gelukkig maakt. Tenzij dit je hobby is en je gelukkig maakt, in dat geval verwijs ik je naar mijn eerste zin.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
688 Reacties
1.113 Dagen lid
4.427 Likes
peterdejong1983
  • 0
    + 1
avatar

@descheids jouw ranglijst begint vanaf plek 3, dus 4 tm 18 is rechterrijtje? Az, groningen en utrecht zullen 'blij' zijn met jouw 'voetbalkennis' aangezien die op 4, 5 en 9 staan. En inderdaad : tegen braga heb je hem niet gezien, hij zat thuis. Tegen villa kreeg hij grote kansen waarbij jij zelf nog zei dat die hadden moeten zitten (plus 1 onterecht afgekeurde, maar jij kent alleen onterecht goedgekeurde doelpunten in je wereldje). Anders nog iets uit je grote sprookjesatlas?

Hops
367 Reacties
1.113 Dagen lid
1.049 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Je weet niks blijft altijd triest hier met jou

Hops
367 Reacties
1.113 Dagen lid
1.049 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Fcupdate lezen jullie...descheids je bent echt zielig jaloers dat het zo goed gaat met feyenoord en spelers

Japan - Brazilië

3 - 2
Vandaag gespeeld om 12:30
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2025

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
8
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

