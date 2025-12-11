Live voetbal

Kieft niet onder indruk van uitblinkende Ueda

11 december 2025, 13:57

Wim Kieft is niet onder de indruk van Ayase Ueda, zo laat hij weten in de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp. Er staat dit seizoen geen maat op de Japanse spits van Feyenoord, maar volgens Kieft moet Ueda het ook op hoger niveau laten zien voor hij echt enthousiast wordt.

In zijn derde seizoen bij Feyenoord is Ueda eindelijk los. De Japanner kwam in de zomer van 2023 over van Cercle Brugge, maar wist in zijn eerste twee jaar in De Kuip nauwelijks te overtuigen. Momenteel doet hij het echter uitstekend: in de Eredivisie maakte de spits in vijftien wedstrijden al achttien goals, waarmee hij de topscorerslijst aanvoert.

Kieft krijgt in KJEG de vraag waar het plafond van Ueda ligt. “Dat weet ik niet, maar ik denk niet…”, begint de oud-spits, die vervolgens besluit zijn mening anders te formuleren. “Het is allemaal wel leuk wat die jongen doet, maar ja…” Als Michel van Egmond aanhaalt dat Ueda al achttien goals maakte, geeft Kieft toe dat dat veel is. “Maar het is niet de Premier League.”

In oktober sprak Ueda uit dat hij met Japan voor de WK-titel wil gaan. Daar gelooft Kieft echter niet in. “Ze beginnen over het WK, maar ik geloof niet dat hij dat aan kan tikken. Maar hij doet het goed”, zegt de ex-prof. Japan werd vorige week tijdens de loting in de groepsfase aan Nederland gekoppeld.

Kieft besluit ook om credits te geven aan Arne Slot, die altijd beweerde dat Ueda zijn kwaliteiten zou laten zien als hij lange tijd achter elkaar in de basis zou staan. “Ik dacht toen: Wat een gelul, dit is de grootste miskoop aller tijden. Maar nu zie je dat hij toch wel wat kan.”

Volgens mij lees Kieft regelmatig mee hier op FCupdate. Kritiek op Ueda is dat hij het alleen tegen de kleintjes doet. En dit is ook hetgeen Kieft bevestigd. De oud spits van het Nederlands elftal heeft gelijk met zijn kennis en ervaring dat Ueda het ook op een hoger niveau moet laten zien. Dat is wel lastig voor hem omdat feijenoord a) geen CL speelt en b) tegen PSV al verloren werd. Het is zaak dat Ueda in de beperkte kansen die zich aandienen wel gaat aantonen dat hij het op een hoger niveau wel kan laten zien.

Ben zelf ook nooit onder indruk geweest van die Kieft . Ueda doet het gewoon prima bij Feyenoord .

